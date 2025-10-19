Eskalation im Nahost! Trump macht klare Ansage an die Hamas

Israel beschoss den Gazastreifen durch Luftangriffe, nachdem es zu einem Schusswechsel mit Kämpfern der Hamas gekommen war. Berichten zufolge sollen mehrere Terroristen aus einem Tunnel gekommen sein. Israel reagierte direkt, was die fragile Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel erneut gefährdet.

Die Hamas verletzt offenbar die Friedensvereinbarung

Die USA warnten vor einer „unmittelbar bevorstehenden“ Gewalt durch die Hamas gegen Zivilisten. Sie informierten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über glaubwürdige Hinweise auf Verletzungen der Vereinbarung. Laut dem US-Außenministerium wäre jeder Angriff der Hamas ein „direkter und schwerwiegender Verstoß“ gegen den Waffenstillstand und würde den Friedensprozess im Gazastreifen behindern.

Die Garantiemächte forderten die Hamas auf, ihre Pflichten aus dem Waffenstillstand zu erfüllen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Anderenfalls sähen sie sich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung und die bestehenden Vereinbarungen zu schützen.

Trump spricht eine Drohung an die Hamas aus

Laut der USA und ihrer Partner bleibt das Ziel, Ruhe zu bewahren, den Frieden und die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu fördern und die Region zu stabilisieren. Der im ägyptischen Scharm el Scheich verhandelte Friedensplan zwischen Israel und der Hamas war ein Schritt in diese Richtung, jedoch steht er durch die aktuellen Ereignisse auf der Kippe.

Donald Trump sprach ebenfalls eine harte Warnung aus. „Sollte die Hamas weiterhin töten, haben wir keine Wahl als hineinzugehen und sie zu töten“, schrieb der frühere US-Präsident auf Truth Social. Er machte jedoch klar, dass keine US-Truppen im Gazastreifen aktiv werden sollen. „Es gibt Leute ganz in der Nähe“, fügte Trump hinzu, womit er mutmaßlich auf die israelische Armee verwies.