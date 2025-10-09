Israel-Geiseln kommen fei – „Kein Zweifel! Trump verdient den Friedensnobelpreis“

Es sind spektakuläre Nachrichten und es ist ein Triumph für US-Präsident Donald Trump. Die Hamas hat die Zusage gegeben, zwei Jahre nach dem Terror-Überfall alle verblieben israelischen Geiseln freizulassen. Ein Teil des Gaza-Friedensdeals steht!

Trump erklärte auf seinem Netzwerk Truth Social: „Ich bin sehr stolz, bekannt zu geben, dass Israel und die Hamas beide die erste Phase unseres Friedensplans unterzeichnet haben. Das bedeutet, dass ALLE Geiseln sehr bald freigelassen werden, und Israel seine Truppen bis zu einer vereinbarten Linie zurückziehen wird – als erste Schritte in Richtung eines starken, dauerhaften und ewigen Friedens.“

Trump feiert „großen Tag“ – rund 20 Geiseln sollen noch leben

Weiter jubelte Trump: „Dies ist ein großer Tag für die arabische und muslimische Welt, Israel, alle umliegenden Nationen und die Vereinigten Staaten von Amerika, und wir danken den Vermittlern aus Katar, Ägypten und der Türkei, die mit uns zusammengearbeitet haben, um dieses historische und beispiellose Ereignis zu ermöglichen.“

Der US-Präsident rechnet damit, dass die Geiseln am Montag freigelassen werden. Ursprünglich wurden am 7. Oktober 2023 insgesamt 251 Menschen aus Israel nach Gaza entführt. Es werden noch etwa 50 Geiseln vermisst, rund 20 sollen noch am Leben sein.

Israels Präsident fordert Friedensnobelpreis für US-Präsident

Nach dem Durchbruch bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas hat der israelische Staatschef Isaac Herzog US-Präsident Trump für dessen Vermittlertätigkeit gedankt. „Es besteht kein Zweifel, dass er dafür den Friedensnobelpreis verdient hat“, schrieb Herzog auf der Plattform X. „Dieses Abkommen bietet eine Chance zur Versöhnung und zur Heilung und eröffnet neue Perspektiven der Hoffnung für unsere Region.“

Trump sagte zuletzt bei der UN-Vollversammlung in New York, er habe seit seinem Amtsantritt Anfang des Jahres schon eine ganze Reihe von Kriegen beendet und sollte dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Der diesjährige Preisträger wird am Freitag bekanntgegeben.

UN-Generalsekretär: „Einmalige Gelegenheit für Zweistaatenlösung“

UN-Generalsekretär António Guterres lobte die diplomatischen Bemühungen der USA, Katars, Ägyptens und der Türkei die den Durchbruch bei Gesprächen in Scharm el Scheich in der Nacht zum Donnerstag vermittelt hatten.

Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, „diese einmalige Gelegenheit“ für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben.