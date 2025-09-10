Trump nutzt Tod einer Ukrainerin schamlos aus – „Blut klebt an ihren Händen“

Der Mord an der 23-jährigen Ukrainerin Iryna Zarutska schockiert die USA. Doch Donald Trump lässt es sich nicht nehmen, die Tat für politische Angriffe gegen die Demokraten zu nutzen. Kritiker werfen ihm gezielte Instrumentalisierung und eine Übertreibung der Bedrohungslage vor.
Trump nutzt Mordfall für politische Angriffe Der brutale Mord an der 23-jährigen Ukrainerin Iryna Zarutska in einer Straßenbahn in Charlotte, North Carolina, erschüttert die USA. Doch Donald Trump und seine Anhänger nutzen den Fall, um politische Botschaften gegen die Demokraten zu verbreiten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Auf Truth Social schreibt Trump: „Ihr Blut klebt an den Händen der Demokraten, die sich weigern, böse Menschen ins Gefängnis zu stecken." Iryna war 2022 vor dem Krieg in der Ukraine in die USA geflüchtet. Ihr mutmaßlicher Mörder, Decarlos Brown, ein 34-jähriger Schwarzer mit Vorstrafen, wird von Trumps Unterstützern bewusst in den Vordergrund gestellt. Foto: IMAGO/NurPhoto Trump greift den Fall auf, um seine harten Maßnahmen gegen Städte wie Chicago und Washington zu rechtfertigen. Diese werden von Demokraten regiert und von Trump oft als „unsicher" bezeichnet. Bereits vor dem Mord hatte Trump Chicago als „gefährlichste Stadt der Welt" bezeichnet. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Seine Einwanderungspolizei ICE führte dort zuletzt maskierte Razzien gegen Migranten durch, während in der US-Hauptstadt bewaffnete Soldaten der Nationalgarde patrouillieren. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Während Trumps MAGA-Bewegung den Fall als Beweis für ein Versagen der Demokraten hochspielt, werfen Kritiker dem Präsidenten gezielte Übertreibung vor. Foto: IMAGO/NurPhoto Statistiken widersprechen Trumps Behauptungen über steigende Kriminalität in demokratisch regierten Städten. Besonders in Washington waren die Zahlen vor Trumps Kontrollübernahme rückläufig. Foto: IMAGO/Depositphotos Trotzdem bedeutet der Mordfall für Trump scheinbar Rückenwind. „North Carolina und jeder andere Bundesstaat brauchen Gesetz und Ordnung", erklärt er und stellt den Republikanern die alleinige Fähigkeit zur Problemlösung in Aussicht. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Kritiker sehen darin den Versuch, sein zunehmend autoritäres Vorgehen zu legitimieren. Der Mord an einer geflüchteten Ukrainerin wird damit zum politischen Brennpunkt und treibt den Rhetorik-Kampf zwischen Trump und den Demokraten weiter an. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
