Indien kauft russisches Öl – Trump ist hilflos

Donald Trump will Indien mit hohen Zöllen für den Kauf von russischem Öl abstrafen. Trotzdem zeigt sich Indien unbeeindruckt und plant offensichtlich, auch weiterhin Öl aus Russland zu beziehen. Der US-Präsident erhöhte zunächst die Strafzölle auf indische Exporte auf 25 Prozent und drohte nun mit einem weiteren Schritt: Ab dem 27. August sollen die Zölle laut dem „Handelsblatt“ sogar 50 Prozent betragen.

Dennoch bleibt Indien standhaft. Der indische Botschafter in Moskau, Vinay Kumar, erklärte: „Indische Unternehmen werden weiterhin dort kaufen, wo sie das beste Angebot bekommen. So ist die aktuelle Situation.“

Trump misst mit zweierlei Maß

Der Botschafter wies zudem Berichte über eine schwächere russische Wirtschaft zurück und betonte, dass Indien und Russland ein funktionierendes Zahlungssystem in nationalen Währungen einsetzen. Er kritisierte die neuen Zölle von Donald Trump in einem Interview mit der BBC scharf als „unfair, unvernünftig und ungerechtfertigt“.

Ähnlich äußerte sich Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar. Er hinterfragte, warum die USA keine vergleichbaren Zölle gegen China verhängen, obwohl auch dieses Land russisches Öl importiere.

Indien will Trump nicht ernst nehmen

Laut einem Bericht des „Daily Express“ sei Indiens Haltung ein „offensichtlicher Schlag ins Gesicht“ für Donald Trump. Der Präsident warf Indien auf Truth Social vor, riesige Mengen russischen Öls zu kaufen und es anschließend mit Gewinn weiterzuverkaufen. Er kritisierte auch die Gleichgültigkeit der indischen Regierung gegenüber der Situation in der Ukraine.

Indien zeigt jedoch keine Anzeichen von Nachgiebigkeit und betont weiterhin, dass es nur nach wirtschaftlichen Vorteilen handelt. Weitere Geschäfte mit Wladimir Putin und Russland bleiben daher wahrscheinlich.

