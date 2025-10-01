„Krieg von innen“: Unheimliche Ansage von Trump an seine Generäle

Der US-Präsident Donald Trump, der sich sonst um den Frieden bemüht – sei es im Nahen Osten, in der Ukraine und anderswo – will nun in den Krieg ziehen. Doch vom US-Auslandseinsatz ist nicht die Rede, weil die echten Feinde aus seiner Sicht in den USA selbst Unheil richten. Der neue Verteidigungs- beziehungsweise
Kriegsminister Pete Hegseth sieht sich in der Mission, die USA kriegstüchtig zu machen – und setzt bei seinem eigenen Ministerium an.
Schon gelesen? ++ Trump-Sohn (19) und Trump-Enkelin (18) treiben ihr eigenes Spiel++ So will Trump gegen „innere Feinde“ vorgehen: Trump will das Militär gegen den „Feind im Inneren“ einsetzen. Laut einem neuen Dekret soll eine „schnelle Einsatztruppe“ entstehen, die „Bürgerunruhen niederschlagen kann“. Foto: IMAGO / UPI Photo; IMAGO / Anadolu Agency Zu den ersten Militäreinsätzen kam es in von Demokraten regierten Städten wie Los Angeles oder Washington. Der Anlass dafür waren die Proteste gegen die US-Abschiebebehörde ICE. Foto: IMAGO/Middle East Images „Wir haben den Ersten Weltkrieg gewonnen, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wir haben alles, was dazwischen und davor war, gewonnen“, sagte der US-Präsident. Doch dann seien die Amerikaner auf gewisse Weise „woke“ geworden, stellte Trump fest. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire US-Verteidigungsminister Pete Hegseth setzte die Kriegsvorbereitung als Ziel Nr. 1: „Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten.“ Foto: IMAGO/Imagn Images „Wir wurden zum ‚Woke-Ministerium'“, stellte der Verteidigungsminister fest. Die Schuld dafür gab er den „verblendeten und rücksichtslosen politischen Führern“ und sprach sich für die Entlassung hochrangiger Offiziere, darunter des ranghöchsten schwarzen Generals und der ranghöchsten Admiralin der Marine, aus. Foto: IMAGO/UPI Photo Der Pentagonchef kündigte auch an: Künftig sollen geschlechtsneutrale Standards für körperliche Fitness gelten. „Es ist völlig inakzeptabel, fette Generäle und Admirale in den Hallen des Pentagons zu sehen“, sagte Hegseth. Foto: IMAGO/UPI Photo Zudem betonte Hegseth die Bedeutung des Aussehens: „Die Ära des unprofessionellen Erscheinungsbildes ist vorbei. Schluss mit Bärten.“ Foto: IMAGO/Newscom World
Auch interessant:
„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok