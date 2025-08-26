Sorge um Trump: Neue Fotos geben Rätsel auf

Donald Trumps Gesundheitszustand rückt erneut in den Fokus. Nach monatelangen Spekulationen über Verfärbungen an seiner rechten Hand sorgt nun auch ein blauer Fleck auf seiner linken Hand für Gesprächsstoff. Während das Weiße Haus die Blutergüsse als unbedenklich darstellt, reißen die Diskussionen nicht ab. Trumps auffällige Versuche, die Stellen mit Make-up zu kaschieren, werfen zusätzliche Fragen auf.

Trump: Neue Blutergüsse geben Rätsel auf

Donald Trump sorgt erneut für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Jüngste Fotos aus seinem Golfclub in Virginia zeigen den US-Präsidenten mit einem auffälligen blauen Fleck auf der linken Hand. Bereits seit Februar sorgt eine ähnliche Verfärbung auf seiner rechten Hand für Diskussionen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Beobachter stellten fest, dass Trump bei öffentlichen Auftritten versucht, die Stellen mit Make-up zu kaschieren. Auch bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung Ende August war die Verfärbung deutlich sichtbar. „Trump kaschiert die Flecken seit Monaten“, berichtet „USA Today“. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Das Weiße Haus erklärte die Blutergüsse durch häufiges Händeschütteln und Aspirineinnahme, die Trump zur kardiovaskulären Prävention nutzt. Foto: Alex Brandon/AP/dpa Sein Leibarzt Sean Barbabella (Mitte) stellte zudem eine chronische Veneninsuffizienz (CVI) fest. Diese weit verbreitete Erkrankung bei älteren Menschen beeinträchtigt die Durchblutung und kann langfristig die Leistungsfähigkeit mindern. Offiziell betonen Trumps Ärzte jedoch, er befinde sich in exzellenter geistiger und körperlicher Verfassung, berichtet „Forbes“. Foto: IMAGO/piemags Die Debatte wird auch durch andere Beobachtungen verstärkt. Bei einem Gipfel in Alaska mit Wladimir Putin fielen Trumps angeschwollene Beine auf, die auf seine Venenerkrankung zurückgeführt wurden. Foto: IMAGO/SNA Ebenso wurden bei kürzlichen Reisen nach Schottland und Washington wieder Make-up-Spuren auf seinen Händen bemerkt. Diese Versuche, die Verfärbungen zu überdecken, lassen Zweifel an der offiziellen Darstellung wachsen. Foto: Evan Vucci/AP/dpa Leavitt und Trumps ehemaliger Leibarzt Ronny Jackson bleiben gelassen. Jackson nennt ihn sogar „den gesündesten Präsidenten, den dieses Land je hatte“, so „Daily Mail“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Dennoch mehren sich Fragen. Trump, der mit 79 Jahren der älteste jemals vereidigte Präsident ist, geht auf die Gerüchte selten ein. Gleichwohl lässt seine Strategie, die betroffenen Stellen zu verstecken, die Diskussionen immer wieder aufflammen. Foto: IMAGO/Cover-Images

