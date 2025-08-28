Düsterer Verdacht bei Donald Trump – sogar Weißes Haus muss jetzt eingreifen

Donald Trump steht mit seinen Skandalen und seiner „America-First“-Politik häufig in den Schlagzeilen, diesmal aber wegen auffälliger Verfärbungen an seiner Hand bei öffentlichen Auftritten. Im Netz brodelt deshalb die Gerüchteküche, wie es wirklich um seinen Gesundheitszustand steht. Sogar das Weiße Haus musste nun eingreifen und sich dazu äußern.

Trump: Gerüchte um seine Gesundheit

Fotos und Videos der letzten Auftritte von Donald Trump haben eine Diskussion um den Gesundheitszustand des US-Präsidenten ausgelöst. Bei einem Besuch des Museums „The People’s House“ in Washington fiel ein auffälliger Schminkfleck auf Trumps rechter Hand auf. Foto: IMAGO/UPI Photo Weitere Spekulationen kamen auf, als Trump bei Aufnahmen aus dem Oval Office seine rechte Hand über längere Zeit bedeckt hielt. Im Internet kursieren diverse Theorien, von Herzproblemen bis hin zu angeblichen regelmäßigen Infusionen. Foto: Evan Vucci/AP/dpa Das Weiße Haus musste anlässlich der Gerüchte eingreifen und dementierte jedoch Berichte über eine ernsthafte Erkrankung. Pressesprecherin Karoline Leavitt erklärte, die Irritationen an Trumps Hand seien auf „häufiges Händeschütteln und die Einnahme von Aspirin“ zurückzuführen. Die Aspirineinnahme diene „zur standardmäßigen Prävention von Herz-Kreislauf-Beschwerden“, betonte sie. Foto: IMAGO/UPI Photo Zuvor hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass Trump an einer „chronischen Veneninsuffizienz“ leidet, einer Erkrankung, die die Durchblutung der Beine beeinträchtigt. Diese Erkrankung sei bei älteren Menschen verbreitet und in den meisten Fällen harmlos. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Diskussion um Trumps Gesundheit erhält zusätzliche Brisanz, da der US-Präsident im vergangenen Wahlkampf die Gesundheit seines damaligen Rivalen Joe Biden ins Zentrum der politischen Debatte gerückt hatte. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trump zweifelte öffentlich an Bidens Fähigkeit, das Land zu führen. Spätere Berichte bestätigten, dass Bidens Gesundheitszustand schlechter war, als damals bekannt war. Statt Biden ging Kamala Harris für die Demokraten ins Rennen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trumps aktueller Gesundheitszustand bleibt daher ein sensibles Thema. Während die Regierung versucht, die Gerüchte zu zerstreuen, halten sich die Spekulationen im Netz hartnäckig. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Ob und wie diese Debatte Trumps politische Position beeinflusst, bleibt abzuwarten. Foto: IMAGO/Xinhua

