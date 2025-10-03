Trump droht Hamas mit „Hölle“ – Terrororganisation will nun verhandeln ++ Freilassung aller Geiseln möglich

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die Hamas! Am Freitag stellte er der radikalislamischen Gruppe ein Ultimatum. Bis Sonntagabend (5. Oktober, 0 Uhr MESZ, 18 Uhr Washingtoner Zeit) soll die Hamas einem Friedensplan zustimmen – sonst droht ihr eine harte militärische Reaktion.

Auf Truth Social ließ Trump keinen Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit. „Bis Sonntagabend um 18 Uhr Washingtoner Zeit muss eine Einigung mit der Hamas erzielt werden. Alle Länder haben unterschrieben! Wenn diese letzte Chance für eine Einigung nicht genutzt wird, wird eine Hölle, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat, über die Hamas hereinbrechen.“

Trump: „Letzte Chance für die Hamas“

Die Hamas reagierte darauf überraschend: Sie erklärte sich erstmals bereit, alle Geiseln freizulassen, um einen Frieden im Gazastreifen zu erreichen. Wie unter anderem „focus.de“ berichtet, wolle sie zudem die Verwaltung des Gazastreifens an ein unabhängiges Gremium palästinensischer Technokraten übergeben – jedoch nur auf Basis eines nationalen Konsenses.

„In diesem Zusammenhang bekräftigt die Bewegung ihre Bereitschaft, unverzüglich Verhandlungen über die Vermittler aufzunehmen, um die Einzelheiten dieser Vereinbarung zu erörtern“, heißt es vonseiten der Hamas in einer auf Telegram veröffentlichten Erklärung. Sie wollen außerdem eine „nationale“ Einigung in den Palästinensergebieten und auch an dieser mitwirken.

Gibt es bald eine Einigung im Gaza-Krieg?

Ob Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem zustimmen wird, bleibt abzuwarten. Laut „focus.de“ hatte sich Trump bereits am Montag (29. September) mit Netanjahu in Washington getroffen und einen 20-Punkte-Plan vorgestellt (hier mehr dazu). Israel stimmte dem Plan zu. Auch international stieß der Vorschlag größtenteils auf positive Resonanz, vor allem in der arabischen Welt.

Trump warnte zudem die Zivilbevölkerung: „Ich fordere alle unschuldigen Palästinenser auf, dieses Gebiet, in dem in Zukunft möglicherweise viele Menschen sterben werden, unverzüglich zu verlassen und sich in sicherere Teile des Gazastreifens zu begeben. Alle werden von denen, die bereitstehen, um zu helfen, gut versorgt werden.“

In Großbuchstaben kündigte Trump an: „Es wird auf die eine oder andere Weise Frieden im Nahen Osten geben.“ Mit seiner Androhung massiver Konsequenzen will Trump die Hamas offenbar zum Handeln zwingen. Ob bis Sonntagabend eine Einigung im Gaza-Krieg erzielt werden kann, bleibt allerdings fraglich.