Gigantischer Militär-Plan von Trump: Das ist sein „Golden Dome“

Inmitten der angespannten Weltlage plant Donald Trump ein gigantisches Projekt, um sein Land vor Angriffen zu schützen. Das utopisch klingende Raketenabwehrsystem, welches den klangvollen Namen „Golden Dome“ trägt, soll bereits 2028 einsatzbereit sein. Das berichtet „ntv„. Was das System alles können soll, verraten wir dir in dieser Bilderstrecke.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Dritte Amtszeit für Trump? Ein Indiz lässt Böses ahnen +++

Trump-Pläne zu „Golden Dome“ nehmen Gestalt an

US-Präsident Donald Trump plant ein militärisches Giga-Projekt: das Raketenabwehrsystem „Golden Dome“. Dabei handelt es sich um einen Schutzschirm, welcher das komplette Land frühzeitig vor Angriffen schützen können soll. Foto: IMAGO/Michael Brochstein; Dean Lewins In Huntsville (Alabama) hat seine Regierung jetzt erstmals Details verraten – in Form einer Präsentation mit dem Titel „Go Fast, Think Big!“. Demnach soll das Schutzsystem, welches sich an dem israelischen „Irone Dome“ orientiert, bis 2028 einsatzfähig sein. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der Schutzschild soll aus vier Ebenen bestehen:

Zum einen aus einer Weltraum-Ebene mit Satelliten, die Raketen frühzeitig erkennen, verfolgen und Ziele bestimmen kann. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Zum anderen aus drei Ebenen am Boden, die aus Abfangraketen, großen Radaranlagen und möglicherweise auch Laserwaffen bestehen. Diese sollen ankommende Raketen aus verschiedenen Entfernungen abfangen können. (Symbolbild) Foto: IMAGO/IlluPics Trump möchte zudem ein neues Raketenfeld für Abfangraketen der neusten Generation im Mittleren Westen der USA bauen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Kosten des Prestigeprojektes von Trump werden auf 175 Milliarden Dollar geschätzt. Das Pentagon teilte mit, dass sich die Planungen noch in einem „frühen Stadium“ befinden würden. Space Force General Michael Guetlein, der als Leiter des Projekts auserkoren wurde, soll laut dem Bericht innerhalb der nächsten 60 Tage ein Systemdesign entwerfen. Foto: IMAGO/MediaPunch

Weitere Meldungen: