Gigantischer Militär-Plan von Trump: Das ist sein „Golden Dome“

Inmitten der angespannten Weltlage plant Donald Trump ein gigantisches Projekt, um sein Land vor Angriffen zu schützen. Das utopisch klingende Raketenabwehrsystem, welches den klangvollen Namen „Golden Dome“ trägt, soll bereits 2028 einsatzbereit sein. Das berichtet „ntv„. Was das System alles können soll, verraten wir dir in dieser Bilderstrecke.