Alles Fake-Gold? Ausgerechnet Fox-Moderatorin entlarvt Trump scheinbar

Donald Trump verwandelt das Weiße Haus in seinen goldenen Palast! Seit er wieder im Amt ist, gibt es überall vergoldete Rahmen, Verzierungen und Spiegel. Alles soll prunkvoller und pompöser erscheinen.

Doch jetzt brachte ihn ausgerechnet eine bekannte Fox-Moderatorin, einem Trump-nahen Sender, mit einer Frage in Bedrängnis. Ist das alles nur Fake?

+++ Auch interessant: Trumps neue Visaregeln: Fettleibige und Diabetiker aussortieren +++

Sogar Fox-Moderatorin kommt ins Grübeln bei Trump-Prunkshow

Trump führte Laura Ingraham durch das umgestaltete Oval Office mit Gold-Deko und betonte dabei: „Wissen Sie, was das Besondere an Gold ist? Man kann Gold, echtes Gold, nicht imitieren.“ Ingraham war nicht überzeugt und schaute skeptisch. Sie fragte nach: „Das ist nicht von Home Depot?“ Der 79-Jährige beteuerte: „Nein, das ist nicht von Home Depot!“

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch das Weiße Haus behauptet, dass das ganze Material „von höchster Qualität“ sei. Doch die Zweifel bleiben. Trump-Kritiker im Netz spotten schon seit Monaten, dass das alles wie Billig-Kram von der Baumarktkette Home Depot aussehe. Insbesondere die Ornamente.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zeug für 58 Dollar aus dem Baumarkt?

So wurde Ornamente entdeckt, die man im Baumarkt für 58 Dollar pro Stück kaufen kann und denen im Weißen Haus verdächtig ähneln. Wurden sie einfach nur in goldener Farbe angesprüht? Die ganze Geschichte könnte richtig peinlich werden für den Präsidenten, sollte sich das bestätigen.

Weitere interessante Nachrichten für dich:

Premium-Gold oder alles bloß Fake? Trump steht erneut im Verdacht, die Öffentlichkeit zu täuschen. Doch er setzt weiter auf pompöse Machtdemonstrationen und baut aktuell einen Ballsaal ans Weiße Haus. Auch dieser Ballsaal soll protzig werden und sein architektonisches Vermächtnis in Washington bleiben.