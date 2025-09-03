Trump reagiert auf Gerüchte um seinen Tod: „Nicht in der besten Verfassung“

Donald Trump sieht sich mit bizarren Gerüchten um seinen Tod konfrontiert. Während des Labor-Day-Wochenendes verbreiteten sich die Spekulationen millionenfach in sozialen Netzwerken. In einer Pressekonferenz wies der 79-jährige Präsident die Gerüchte entschieden zurück, nannte sie „Fake News“ und nutzte die Gelegenheit, um erneut die Medien anzugreifen. Dann zog er auch noch seinen Vorgänger Joe Biden ins Lächerliche.
Auch interessant: Trump: Wie ernst ist sein Gesundheitszustand? Selbst MAGA-Fans zweifeln an ihm ++ Trump reagiert auf Gerüchte um seinen Tod Donald Trump sorgte mit seiner ungewöhnlichen Reaktion auf wilde Gerüchte um sein angebliches Ableben für Gesprächsstoff. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus zeigte sich der 79-Jährige überrascht von der Frage eines Reporters zu den Spekulationen über seinen angeblichen Tod. Foto: IMAGO/UPI Photo „Nein, das habe ich nicht mitbekommen“, antwortete Trump auf die Aussage, dass über 1,3 Millionen Menschen am Wochenende in sozialen Netzwerken Beiträge zu seinem angeblichen Tod geteilt hatten. Er erklärte, er habe nur „gehört, dass da irgendwas los ist“, und betonte stattdessen, dass seine Pressekonferenzen der letzten Woche „sehr erfolgreich“ gewesen seien. Foto: IMAGO/UPI Photo Der Präsident wirkte jedoch alles andere als besorgt. Mit gewohnt selbstbewusstem Ton lenkte Trump von den Gerüchten ab und machte indirekt die Medien verantwortlich. Foto: IMAGO/UPI Photo Trump fügte hinzu: „Nun, das sind Fake News. Einfach Fake News. Und das ist genau der Grund, warum die Medien so wenig Glaubwürdigkeit haben.“ Wen er mit „den Medien“ genau meinte, ließ Trump offen, aber sein Vorwurf dürfte bei seinen Anhängern gut ankommen.a Foto: IMAGO/Middle East Images Trump nutzte die Gelegenheit auch, um seinen Vorgänger Joe Biden ins Visier zu nehmen. „Biden war manchmal einen ganzen Monat nicht zu sehen, und da hat niemand gefragt, ob was nicht mit ihm in Ordnung ist“, sagte Trump lachend. „Und der war nun wirklich nicht in der besten Verfassung, wie wir alle wissen“. Foto: IMAGO/UPI Photo Mit dem Vergleich spielte er auf die gesundheitlichen Zweifel an Biden an, die er während des Präsidentschaftswahlkampfes selbst mehrfach thematisierte. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia Trump erklärte weiter, dass er sich am Feiertagswochenende nur in seiner Privatresidenz Mar-a-Lago entspannen wollte. Während des Labor Day hatte der Präsident keine offiziellen Termine wahrgenommen und kehrte erst am Montag zurück. Foto: IMAGO/USA TODAY Network Der kurzen Abwesenheit maß er keine Bedeutung bei: „Ich war doch nur übers Wochenende weg.“ Die Gerüchte bezeichnete er als Teil einer Kampagne gegen ihn, ohne konkrete Namen zu nennen. Foto: IMAGO/UPI Photo
