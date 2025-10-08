Ist Trump doch schwerkrank? Mysteriöses Interview wirft Fragen auf

Donald Trump sorgt mit einem mysteriösen SMS-Interview für Schlagzeilen. Das befeuert nämlich die anhaltenden Gerüchte über seinen Gesundheitszustand. Textnachrichten, Flecken an den Händen und lange Abwesenheiten werfen Fragen auf, die das Netz mit Spekulationen füllt.
Trump-Interview heizt Gerüchteküche an Spekulationen über Donald Trumps Zustand reißen nicht ab. Flecken auf der Haut, geschwollene Knöchel und lange Phasen ohne öffentliche Auftritte verstärken die Unsicherheiten immer wieder. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Laut „The Independent“ hat Trump zuletzt mit einem ungewöhnlichen Interview via SMS neue Diskussionen ausgelöst. Angeblich beantwortete er Fragen des CNN-Moderators Jake Tapper zu seinem 20-Punkte-Plan für Gaza per Textnachricht. Foto: IMAGO/SOPA Images Während der Sendung „State of the Union“ wurden die Antworten eingeblendet. Auf die Frage, wie sich die Lage in Gaza unter der Hamas entwickeln könnte, soll Trump geantwortet haben: „Vollständige Vernichtung!“ Zum Regierungsstillstand in den USA schrieb Trump angeblich, dass alles „gut“ enden werde und die Kosten „gewaltig“ gesenkt würden. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire CNN-Journalist Jake Tapper erklärte jedoch nicht, wie er die Echtheit der Nachrichten überprüfte. Experten sehen das Interview kritisch, da bekannt ist, dass Trump selten Textnachrichten schreibt. Foto: IMAGO/UPI Photo Das SMS-Interview ist nicht die einzige Quelle für Gerüchte um Trump. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) trendeten kürzlich Hashtags wie #trumpdead, die seinen vermeintlichen Tod behaupteten. Google-Suchanfragen nach „Ist Trump tot?“ schossen ebenfalls in die Höhe. Foto: IMAGO/Hanno Bode Dabei kursierten zahlreiche Falschmeldungen und Aufnahmen, die den Tod des Präsidenten „belegen“ sollten. Die „Daily Mail“ spekulierte, dass Trump SMS nutzte, um nicht in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Vorausgesetzt, er schrieb die Nachrichten tatsächlich selbst. Foto: imago images/xim.gs Schon seit Monaten gibt es Zweifel an Trumps körperlicher und geistiger Verfassung. Berichte über ungewohnt undeutliche Reden und langsame Bewegungen tragen dazu bei. Foto: IMAGO/Xinhua Journalisten haben mehrfach das Weiße Haus um Details zu offensichtlichen Hautverfärbungen und stark aufgetragenem Make-up an Trumps Händen gebeten, das diese abdecken soll. Doch klare Antworten blieben aus. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Mehr News: