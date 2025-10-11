Trump fit wie ein Turnschuh? „Perfektes Ergebnis“

Der Gesundheitszustand Donald Trump steht mal wieder im Mittelpunkt. Geschwollene Knöchel und blaue Flecken hatten zuletzt Fragen aufgeworfen, doch sein Arzt erklärt den US-Präsidenten jetzt für kerngesund.

Trump hat laut Arzt topfit

Spekulationen über Donald Trumps Gesundheitszustand halten sich hartnäckig. Geschwollene Fußgelenke, blaue Flecken auf den Händen und auffällige Müdigkeit hatten zuletzt Fragen aufgeworfen. Foto: IMAGO/MediaPunch Sein Arzt Sean Barbabella (mitte) gab jedoch Entwarnung. Trump genieße „ausgezeichnete Gesundheit“ und halte einen anspruchsvollen Tagesablauf ohne Einschränkungen durch. Laut einem Brief, der vom Weißen Haus veröffentlicht wurde, sei Trumps „Herzalter“ sogar 14 Jahre jünger als sein tatsächliches Alter. Foto: IMAGO/piemags Am Donnerstag (9. Oktober) bestätigte Trump, dass es ihm sowohl körperlich als auch psychisch gut gehe. „Ich habe keine Schwierigkeiten“, erklärte der Präsident. Foto: IMAGO/MediaPunch Besonders stolz zeigte er sich auf einen kognitiven Test, den er kürzlich während seines Gesundheitschecks absolvierte. „Ich habe ein perfektes Ergebnis erzielt“, betonte Trump und konnte sich einen Seitenhieb auf seinen Vorgänger Joe Biden nicht verkneifen: „Er hätte nicht mal die ersten drei Fragen beantworten können.“ Foto: imago images/YAY Images Das Weiße Haus erklärte, dass bei Trump eine chronische Venenschwäche diagnostiziert wurde. Diese sei jedoch weder gefährlich noch ungewöhnlich für Menschen über 70. Laut Sprecherin Karoline Leavitt gebe es „keine Hinweise auf eine tiefe Venenthrombose oder andere ernsthafte Erkrankungen.“ Foto: IMAGO/NurPhoto Die blauen Flecken auf Trumps Händen seien eine Nebenwirkung von Aspirin, das er im Rahmen einer routinemäßigen Behandlung einnimmt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Trotz dieser Berichte halten sich Gerüchte über Trumps Gesundheit. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Medienbeiträge hatten immer wieder den Fokus auf seine geschwollenen Knöchel und möglicherweise überschminkte Stellen gelenkt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

