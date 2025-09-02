Trump: Wie ernst ist sein Gesundheitszustand? Selbst MAGA-Fans zweifeln an ihm

Die Gesundheit von Donald Trump steht in den USA erneut im Fokus. Ein Bluterguss an der Hand, geschwollene Beine und spekulative Posts auf Truth Social sorgen für hitzige Diskussionen. Während das Weiße Haus beruhigen will, befeuern Experten und politische Aussagen aus Trumps Umfeld die Gerüchte weiter.

Trump: Gesundheitszustand sorgt für wilde Spekulationen

In den USA dominiert eine Diskussion um Donald Trumps Gesundheit die Schlagzeilen. Auffälligkeiten wie ein großer Bluterguss an seiner rechten Hand, geschwollene Beine und ungewöhnlich wirre Posts auf Truth Social geben Anlass zu Gerüchten. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Trump selbst wies Spekulationen zurück und erklärte auf seinem Social-Media-Kanal, dass es ihm „nie im Leben besser gegangen“ sei. Gleichzeitig behauptete er, Washington, D.C., sei „eine kriminalitätsfreie Zone“. Diese offensive Reaktion sorgte jedoch für noch mehr Aufmerksamkeit. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Auch Personen aus dem MAGA-Umfeld, das Trump sonst nahesteht, äußerten sich. Nick Fuentes, ein rechter Aktivist, warf dem Weißen Haus auf X vor, die gesundheitlichen Probleme des Präsidenten zu verschleiern. Mehrere Medien, darunter „The Daily Beast“ und „T-Online“, befragten daraufhin Experten, um die Hinweise auf mögliche Erkrankungen genauer zu prüfen. Foto: IMAGO/NurPhoto Besonders der Bluterguss an Trumps Hand sorgt für Nachfragen. Weißen-Haus-Sprecherin Karoline Leavitt erklärte ihn damit, dass der Präsident täglich „unzählige Hände schütteln“ müsse. Foto: dpa Experten widersprechen dieser Darstellung jedoch. Laut „T-Online“ könnte der Fleck auch durch Blutabnahmen oder Infusionen verursacht worden sein. Fotos zeigen zudem, dass Trump den Bluterguss gelegentlich mit Makeup zu überdecken scheint. Foto: dpa Auch geschwollene Füße sind Thema. Bilder aus dem Weißen Haus zeigen oft, wie Trumps Füße verdeckt oder angeschnitten sind. Doch inoffizielle Fotos zeigen laut „The Daily Beast“ klare Anzeichen von Schwellungen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Spekulationen nahmen weiter zu, als Trump für mehrere Tage keine öffentlichen Auftritte wahrnahm und nur selten in der Presse zu sehen war. Im selben Zeitraum äußerte sich Vizepräsident JD Vance auffällig zur Nachfolge. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Trotz aller Gerüchte beteuerte er, der Präsident sei „bei bester Gesundheit“. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

