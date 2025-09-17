Trumps unheimliche Anordnung: Niemand soll sich mehr daran erinnern

Wenn ein Präsident die Geschichte umschreiben will! Umkämpfte Erinnerungskultur in den USA. Donald Trump setzt nun Mittel ein, die man ansonsten von autoritären Staaten kennt. Unbequeme Wahrheiten der eigenen Geschichte werden ausradiert und verschwiegen. Wie wird das die USA verändern?
Trump lässt die Geschichte der USA radikal anders erzählen Die Regierung von Donald Trump hat in den vergangenen Monaten mehrere Anordnungen getroffen, um die US-Geschichte „weißzuwaschen“. Erinnerungen an Sklaverei oder Rassismus werden entfernt. Die USA verändern sich in einem rasanten Tempo! Foto: imago images/ZUMA Wire, / Die US-Geschichte soll offenbar nur noch positiv dargestellt werden. Das jüngste Beispiel betrifft das Präsidentenhaus von George Washington in Philadelphia. Der erste Präsident der USA hatte selbst Hunderte Sklaven. Die Erinnerung daran wurde nun am historischen Ort entfernt, in Folge der Executive Order „Restoring Truth and Sanity to American History“. Foto: IMAGO/Depositphotos Die Trump-Administration hat zudem angewiesen, dass Nationalparks Informationstafeln oder Fotos über Sklaverei, Rassismus oder die Verfolgung indigener Völker entfernen oder abdecken müssen. Foto: IMAGO/imagebroker Das betrifft beispielsweise auch das berühmte Foto des ehemaligen Sklaven Gordon, der auf einer Plantage in Louisiana schuften musste und dann aus der Knechtschaft floh. Auf dem Bild sieht man den von gegeißeltem Rücken des Mannes, voller Narben von Peitschenschlägen – ein Beweis für die brutale Behandlung der Sklaven in den Südstaaten. Foto: IMAGO/imagebroker Auch an Schulen greift Trump durch! Im Januar unterzeichnete er die Anweisung „Ending Radical Indoctrination in K-12 Schooling“. Schulen sollen Bundesgelder nur noch unter der Bedingung erhalten, dass Inhalte zu Sklaverei, Rassismus und Geschlechterthemen in Lehrbüchern und im Lehrplan überprüft und angepasst werden. Foto: IMAGO/Tetra Images Ziel: mehr „patriotische Bildung“. Es sollen keinen „anti-amerikanischen“ Inhalte mehr vermittelt werden. Aus diesem Grund wurden auch schon Hunderte Bücher aus öffentlichen Bibliotheken zu Themen wie indigener Geschichte, Black History und Sklaverei entfernt. Auch Museen müssen Wert legen auf eine patriotische Erzählung. Foto: IMAGO/Tetra Images Trump-Anhänger verweisen darauf, dass in den vergangenen Jahren von linken Aktivisten Hunderte Statuen, die an führende Militärs der Konföderierten während des Amerikanischen Bürgerkrieges erinnerten, entfernt, umgestürzt oder zerstört wurden. Foto: imago images/ZUMA Wire Die USA unter Trump schreiben jetzt allerdings radikal ihre Geschichte um. Die Erinnerung an die Vergangenheit soll glorreicher und ohne Schandflecken werden. Foto: IMAGO/NurPhoto
