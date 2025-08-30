Trump tobt: Gericht versetzt ihm Zoll-Klatsche

Das war wohl nichts! Ein US-Berufungsgericht hat Donald Trump einen empfindlichen Dämpfer versetzt. Der US-Präsident darf sich nicht länger auf ein Notstandsgesetz berufen, um eigenmächtig Zölle auf Importe zu verhängen. Geklagt hatten seine eigenen Bundesstaaten gegen ihn. Das Ausland, wie beispielsweise die Deutschen, könnten von dieser Entscheidung nun profitieren.

Doch die Entscheidung wirft viele Fragen auf. Unklar bleibt etwa, wie sich das Urteil auf Länder mit bestehenden Abkommen auswirkt. Für Trumps radikale Handelspolitik bedeutet es jedenfalls einen weiteren Rückschlag. Bereits im Mai hatte ein Bundesgericht in New York Zölle untersagt.

US-Präsident unter Druck der Justiz

Trump wehrte sich damals sofort. Das Berufungsgericht hob die Blockade zwar vorübergehend auf, um den Fall zu prüfen. Nun bestätigt es aber in weiten Teilen die Entscheidung der ersten Instanz. Direkt verboten sind die Zölle nicht – doch die Richter schränken Trumps Spielraum massiv ein.

Die Sonderzölle, die Trump im April angekündigt hatte, treffen Dutzende Handelspartner. Obwohl Verhandlungen zu Änderungen führten, gelten für die EU seit dem 7. August 15 Prozent auf viele Produkte. Für Trump sind die Zölle ein zentrales Werkzeug seiner Politik.

Trump verteidigt radikale Linie

Das Urteil tritt erst am 14. Oktober in Kraft. Bis dahin will Trump den Supreme Court einschalten. Auf „Truth Social“ kündigte Trump an: „Ich werde die Zölle mithilfe des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten zum Wohle unserer Nation einsetzen und Amerika wieder reich, stark und mächtig machen!“ Er betonte: „ALLE ZÖLLE SIND WEITERHIN IN KRAFT!“

Er attackierte das Berufungsgericht scharf. Die Richter seien parteiisch, die Abschaffung der Zölle eine „totale Katastrophe“. Sie würde das Land „buchstäblich zerstören“. Trump begründet die Zölle mit angeblichen Handelsdefiziten. Diese seien ein Sicherheitsrisiko und rechtfertigten einen nationalen Notstand. Auf dieser Basis umging der Republikaner das Parlament und verhängte eigenmächtig Abgaben.

Deswegen klagten ein Dutzend Bundesstaaten im April. Zehn von Demokraten regiert, zwei von Republikanern. Ihr Argument: Laut Verfassung liegt die Macht über Steuern und Zölle beim Kongress, nicht beim Präsidenten. Nationale Handelspolitik dürfe nicht von Trumps Launen abhängen. (mit dpa)