Plattform knickt vor Trump ein: Ungeahnter Geldsegen für Präsidenten

Die Google-Tochter YouTube hat einem Vergleich über 22 Millionen Dollar zugestimmt. Damit endet ein langwieriger Rechtsstreit mit Trump. Die Plattform hatte sein Konto 2021 gesperrt. Zuvor hatten auch Facebook-Mutter Meta und der Onlinedienst X ähnliche Regelungen gegen den Ex-Präsidenten durchgesetzt.

Trumps YouTube-Konto wurde nach dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt. Auch Twitter, Facebook und Instagram verbannten ihn. Trump reagierte mit Klagen gegen die Tech-Giganten. Er warf ihnen Angriffe auf die Redefreiheit und „illegale, verfassungswidrige Zensur“ vor.

Trump-Verfahren endet nach knapp vier Jahren

Mittlerweile haben sich die Fronten wieder etwas entspannt. Bei Trumps Vereidigung am 20. Januar nahmen Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos sichtbar teil. Weniger präsent waren dagegen Mitglieder seiner neuen Regierung. Bei einem Dinner versprachen die Tech-Chefs, hohe Summen in die amerikanische Wirtschaft zu investieren.

Das mehr als vier Jahre alte Verfahren endete mit einem Vergleich. 22 Millionen Dollar sollen Trump für bestimmte Zwecke bereitgestellt werden. Das Geld fließt dem Trust for the National Mall und dem Bau eines Ballsaals im Weißen Haus zu. Weitere 2,5 Millionen Dollar gehen an beteiligte Parteien wie Naomi Wolf.

YouTube spricht nicht von Schuld

In den Gerichtsunterlagen wird betont, dass der Vergleich kein Schuldeingeständnis darstellt. Google bestätigte die Einigung, äußerte sich jedoch nicht weiter. Das YouTube-Konto von Trump ist seit 2023 wieder freigeschaltet. Damit ist er offiziell auf der Plattform zurück, die ihn einst ausgeschlossen hatte. (mit AFP)