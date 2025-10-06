UFC-Kampf in Washington D.C.!? DAS plant Trump für seinen 80.

  1. DerWesten.de
von Yury Malakhov

An Trumps 80. Jubiläum soll es ordentlich krachen. Doch man kann sagen: Sein diesjähriger Geburtstag war auch keine Familienfeier.

Trump will für seinen 80. Geburtstag eine UFC-Kampf-Show!
© IMAGO / ZUMA Press Wire; IMAGO / PxImages

Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

Geruhsames Beisammensein im Kreise der Nächsten – so würden vermutlich die meisten Menschen ihren 80. Geburtstag verbringen. Für US-Präsident Donald Trump wäre das keine Option. Seine Geburtstage lässt er gerne zu einer nationalen Show aufsteigen – und für das nächste Jahr hat er etwas Besonderes in petto. Mehr Details in der Galerie.

So will Trump seinen 80. feiern:

UFC-Kampf vor dem Weißen Haus
In der Rede zum 250. Jubiläum der US-Marine kündigte US-Präsident Trump an, dass am 14. Juni 2026 ein UFC-Kampf auf dem Rasen vor dem Weißen Haus stattfinden wird. Dass an dem Tag sein Geburtstag ist, hat er nicht erwähnt. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire; IMAGO / PxImages
McGregor will zum Kampf antreten
Trumps Geburtstag fällt mit dem 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der USA zusammen. Die irische MMA-Legende Conor McGregor sagte in einem Interview mit Fox News, er werde im Weißen Haus für Amerikas 250. Geburtstag kämpfen. Foto: imago/UPI Photo
Hohe Kosten für Rasenreparatur
Laut UFC-Präsident Dana White müsste sein Unternehmen 700.000 Dollar zahlen, um nach der Veranstaltung den Rasen vor dem Weißen Haus neu anzulegen. Foto: imago images/YAY Images
Militärparade zum 79.
Der diesjährige Geburtstag Trumps fiel mit dem 250. Jahrestag der Gründung der US-Armee zusammen. Für etwa 45 Mio. Dollar ließ Trump zu dem Anlass – und zu seiner eigenen Vergnügung – eine Militärparade aufmarschieren. Trotzdem war der Präsident enttäuscht. Foto: IMAGO/Xinhua
Trump unzufrieden mit Geburtstagsgeschenk
Laut Michael Wolff, Autor von mehreren Biografien über Trump, war der Präsident enttäuscht über die Militärparade. Angeblich war sie ihm nicht „bedrohlich“ genug und wirkte eher wie ein „fröhlicher Straßenumzug“. Foto: imago images/ZUMA Press
Donald Trumps Konterfei - auf 1-Dollar-Münzen
Das US-Finanzministerium erwägt zum 250. Geburtstag der USA im Jahr 2026, neue 1-Dollar-Münzen mit dem Bildnis von Donald Trump zu prägen. Die Entwürfe zeigen den US-Präsidenten nach dem Attentat in Pennsylvania. Foto: IMAGO/NurPhoto

