Friedensmacher Trump: SO sieht sein Gaza-Plan aus

Mit einem 20-Punkte-Plan will Trump den Nahost-Konflikt ein für alle Mal lösen. Die wichtigsten Forderungen im Überblick.
Der US-Präsident Donald Trump ist seinem Ziel – dem Krieg in Gaza ein Ende zu setzen und als Friedenspräsident in die Geschichte einzugehen – einen großen Schritt näher gekommen. Sein 20-Punkte-Plan soll nicht nur den laufenden Konflikt zum Erliegen bringen, er soll auch für einen nachhaltigen Frieden im gesamten Nahen Osten sorgen. Das erhoffen sich der Premier Israels, Benjamin Netanjahu, aber auch Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, und der britische Premierminister, Keir Starmer, die dem Plan bereits zugestimmt haben – die Antwort der Hamas steht momentan noch aus. Was genau Trump im Sinn hat, zeigen wir dir in der Fotostrecke.