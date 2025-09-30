Friedensmacher Trump: SO sieht sein Gaza-Plan aus

  1. DerWesten.de
von Yury Malakhov

Mit einem 20-Punkte-Plan will Trump den Nahost-Konflikt ein für alle Mal lösen. Die wichtigsten Forderungen im Überblick.

Der US-Präsident Donald Trump ist seinem Ziel – dem Krieg in Gaza ein Ende zu setzen und als Friedenspräsident in die Geschichte einzugehen – einen großen Schritt näher gekommen. Sein 20-Punkte-Plan soll nicht nur den laufenden Konflikt zum Erliegen bringen, er soll auch für einen nachhaltigen Frieden im gesamten Nahen Osten sorgen. Das erhoffen sich der Premier Israels, Benjamin Netanjahu, aber auch Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, und der britische Premierminister, Keir Starmer, die dem Plan bereits zugestimmt haben – die Antwort der Hamas steht momentan noch aus. Was genau Trump im Sinn hat, zeigen wir dir in der Fotostrecke.

SO will Trump den Gaza-Krieg beenden:

Sofortiger Waffenstillstand
Sollte die Hamas dem Plan zustimmen, werden alle Kampfhandlungen eingestellt, und das israelische Militär wird zurückgezogen. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire; IMAGO / NurPhoto
Gefangenenaustausch
Alle Geiseln, ob lebend oder verstorben, bekommt Israel wieder. Im Gegenzug lässt Israel fast 2.000 palästinensische Gefängnisinsassen frei. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Humanitäre Hilfe
Nach der Annahme des Plans sollen die Vereinten Nationen und der Rote Halbmond für die Verteilung der Hilfsgüter und die Wiederherstellung der Infrastruktur sorgen. Foto: IMAGO/NurPhoto
Freiwillige Ausreise und Rückkehr
Die Ausreise und Rückkehr nach Gaza sollen auf freiwilliger Basis erfolgen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Die Hamas wird abgesetzt
Die Hamas soll ihre Vormachtstellung im Gazastreifen abgeben. Hamas-Mitglieder, die der „friedlichen Koexistenz“ zustimmen, erhalten Amnestie und ein Recht auf Ausreise. Foto: IMAGO/ABACAPRESS
Eine Übergangsregierung kommt an die Stelle der Hamas
Ein technokratisches palästinensisches Komitee, kontrolliert von einem „Friedensrat“ mit Trump an der Spitze, soll die Macht in Gaza übernehmen. Foto: imago images/ZUMA Press
Perspektiven für einen palästinensischen Staat
Trumps Friedensplan sieht eine wirtschaftliche Entwicklung von Gaza mit Investitionen und Sonderwirtschaftszonen vor. Ein „interreligiöser Austausch“ soll einen langfristigen Frieden ermöglichen. Foto: IMAGO/NurPhoto

