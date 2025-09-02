Trumps brisanter Gaza-Plan: Strandurlaub statt Krisengebiet

Donald Trump sorgt mit einem ehrgeizigen Plan für Gaza erneut für Schlagzeilen. Ein Dokument seiner Administration zeigt Visionen, das Palästinensergebiet in ein Hightech- und Tourismuszentrum zu verwandeln. Unter US-Verwaltung und mit internationalen Investitionen will Trump Gaza wirtschaftlich sanieren und politisch stabilisieren. Doch die Pläne stoßen auf große Skepsis.

Trumps „GREAT“-Gaza-Plan

Donald Trump heizt mit seiner Idee für die Zukunft Gazas die internationale Debatte an. Ein 38-seitiges Dokument aus der Trump-Administration skizziert konkrete Pläne, das Palästinensergebiet in ein wirtschaftliches und technologisches Zentrum zu verwandeln. Unter US-Treuhandverwaltung soll Gaza mindestens zehn Jahre lang wirtschaftlich umstrukturiert und politisch „entradikalisiert" werden. Der Plan sieht laut „Bild" vor, dass rund zwei Millionen Einwohner entweder „freiwillig" auswandern oder in speziell gesicherte Zonen ziehen sollen. Trump scheint dabei ein fertiges Projekt präsentieren zu wollen, das internationale Investoren und westliche Firmen, darunter Ikea, einbinden soll. Die Grundfinanzierung des „GREAT"-Plans („Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation") soll jedoch nicht von der US-Regierung, sondern von privaten und internationalen Geldgebern wie arabischen Staaten kommen. Grundstückseigentümer würden digitale Token für späteren Wiederaufbau oder andere Entschädigungen erhalten. Abwandernde Palästinenser könnten Zuschüsse von bis zu 5.000 US-Dollar sowie weitere Unterstützung für Miete und Lebensmittel bekommen. Trump plant darüber hinaus, Gaza in ein Tourismus-Mekka mit Strandresorts und künstlichen Inseln nach Dubai-Vorbild zu verwandeln. Der „GREAT"-Plan enthält eine Vielzahl von Großprojekten. Eine „Gaza-Trump-Riviera" am Meer ist Trumps Prestigeprojekt. Hinzu sollen neue Straßenbahnen, Autobahnen sowie ein Hafen und Flughafen entstehen. Die Energieversorgung will die Administration über Solarparks und Wasserentsalzung auf der Sinai-Halbinsel sicherstellen. Ein weiteres Highlight ist eine smarte Industriezone an Israels Grenze, die unter anderem Produktionsstätten für Elektroautos und Datenzentren bieten könnte. Doch die Pläne stoßen auf Skepsis. Ikea distanzierte sich gegenüber „Bild" von der angeblichen Zusammenarbeit, und Israel sowie arabische Nachbarstaaten verfolgen ihre eigenen Konzepte für die Region. Laut Israels Premier Netanjahu laufen Gespräche mit anderen Staaten über die Aufnahme von Bewohnern aus Gaza. Angesichts der humanitären Krise bleibt fraglich, wie Trumps ambitionierte Pläne überhaupt realistisch umgesetzt werden könnten.

