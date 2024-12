Donald Trump nicht mehr wiederzuerkennen – er geht völlig neuen Weg

Im November wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt, im kommenden Januar wird er vereidigt. Anlässlich seiner Politik-Rückkehr hat er sich offenbar herausgeputzt. In seinem Golfclub zeigt er sich nämlich mit einer neuen Haarpracht.

Trump mit neuer Haarpracht

Im Januar geht es für Donald Trump zurück auf die Polit-Bühne. Dafür hat er sich jetzt bereits schick gemacht. In seinem Golfclub in Palm Beach zeigte er nämlich seine offenbar neue Frisur. Das Deckhaar hat er dabei nach hinten gekämmt, die Seiten wurden wohl mit dem Rasierer bearbeitet. Ein Foto des ehemaligen und zukünftigen US-Präsidenten ist auf der Plattform X aufgetaucht.

Das Outfit wirkt dagegen ein wenig zu lässig für den Einzug ins Weiße Haus. Weißes Polohemd, weiße Golftreter, dunkle Schlabberhose. Dazu hält Trump seine rote und berühmt-berüchtigte „Make America Great Again“-Kappe in der Hand.

Friseurunfall beim Ex-Präsidenten?

Vermutlich könnte es sich aber um die Kappe handeln, die dem gewählten Präsidenten den neuen Look verleiht. In den sozialen Medien spekulieren Nutzerinnen und Nutzer nämlich darüber, ob Trump einfach einen „Hat Hair Day“ gehabt hat. Die Mütze hätte er bei sommerlichen Temperaturen zu lange auf dem Kopf getragen. Dadurch hätten sich seine verschwitzten Haare von selbst umgestylt. Andere gehen sogar von einem unglücklichen Styling-Unfall aus.

Weitere vermuten, dass Trump optisch neue Wege gehen will, bevor er mit der Amtseinführung am 20. Januar ins Weiße Haus zurückkehrt. Darauf mögen auch andere Details wie seine Haarfarbe hinweisen. Denn in jüngster Zeit fällt sie ein wenig dezenter aus. Normalerweise sieht man ihn mit seinem klassischen Orange-Ton. Doch die Tönung ist immer mehr verblasst. Nun wirkt Trump ziemlich grau. Für das Alter von 78 Jahren aber auch nicht verwunderlich.