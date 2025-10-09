Trotz allem: Herr Trump, Sie haben den Friedensnobelpreis nicht verdient

Respekt, Herr Präsident. Sollte es Ihnen als Vermittler wirklich gelingen, den Gaza-Krieg zu beenden und die restlichen Geiseln zu befreien, wäre das eine beachtliche Leistung. Dennoch hat jemand wie Sie den Friedensnobelpreis nicht verdient. Aus zwei Gründen – ein Kommentar an die Adresse des Präsidenten.

Den Nahost-Konflikt befeuert

Sie selbst haben den Nahost-Konflikt befeuert! Ihre Entscheidungen in der ersten Amtszeit, die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen (2018), die Palästinenser beim Abraham-Abkommen (2020) bewusst außen vor zulassen sowie die völkerrechtswidrig annektierten Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anzuerkennen (2019), haben die Spannungen in weiter verschärft. International gab es dafür scharfe Kritik. Vertrauen in die Rolle der USA als Vermittler wurde massiv beschädigt.

Diese Entscheidungen haben die Hamas und andere radikale Gruppierungen als Provokationen empfunden. Sie trugen zur weiteren Eskalation der Lage bei.

In den USA spalten Sie weiter, statt die Lager zu versöhnen

Im Inland setzen Sie auf Konfrontation, Polarisierung und Machtdemonstrationen, statt auf Aussöhnung der politischen Lager. Sie schicken Soldaten in von Demokraten regierte Städte und Bundesstaaten, um Gegendemonstranten einzuschüchtern. Auf der Trauerfeier für Charlie Kirk erklärten Sie: „Ich hasse meine Gegner“. Unvergessen bleibt auch, dass Sie nach der Wahlniederlage gegen Biden Ihre Anhänger aufwiegelten, die daraufhin gewaltsam den Kongress stürmten.

Herr Trump, auch wenn die Familien der hoffentlich bald freigelassenen Geiseln Ihnen persönlich auf ewig dankbar sein werden: Sie sind ein narzisstischer Unruhestifter, kein Mensch des Friedens. Wer ohne jede Demut vehement den Friedensnobelpreis für sich selbst einfordert, hat ihn sowieso nicht verdient.