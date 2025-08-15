Friedensnobelpreis – um jeden Preis: DARUM will Trump die Auszeichnung

Trump will alle Konflikte lösen. Doch was ist der Antrieb hinter seinen Friedensbemühungen? Ein Insider packt aus.

US-Präsident Donald Trump will in die Geschichte als „Peace President“ eingehen. Und vieles spricht dafür, dass dies bald geschehen könnte. Er setzt sich für Deeskalation und Frieden in verschiedenen Teilen der Welt ein und erntet dafür Anerkennung auf staatlichem Niveau. Die Regierungschefs von Israel, Pakistan, Armenien und Aserbaidschan nominieren ihn für den Friedensnobelpreis.

Nun will Trump nächste Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Waffenstillstand in der Ukraine sprechen. Doch wodurch erklärt sich Trumps Drang nach Frieden? Ein Insider sagt, dass es ihm um etwas anderes als die Rettung von Menschenleben gehe.

Diese Staatschefs wollen einen Friedensnobelpreis für Trump

Israels Premier Benjamin Netanjahu war einer der ersten, der Trump für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hat. Dies geschah nach einem gemeinsamen Abendessen im Weißen Haus, bei dem Trump seinen Plan für den Waffenstillstand in Gaza vorstellte.

Aserbaidschans Präsident Alijew und Armeniens Ministerpräsident Paschinjan zeigten ebenfalls die Bereitschaft, Trumps Namen bei dem Nobelpreiskomitee einzureichen. Der Grund dafür war ein von Trump herbeigeführtes Transitabkommen, das dem jahrelangen Konflikt zwischen beiden Ländern ein Ende setzte.

Auch der stellvertretende Ministerpräsident Kambodschas, Sun Chantol, findet, dass Trump eine Nominierung verdient hat. Dank seines Einschreitens konnte eine weitere Eskalation zwischen Thailand und Kambodscha vermieden werden.

Die Regierungschefs der Nuklearmächte Indien und Pakistan wollen Trump für die Herstellung der Waffenruhe ebenfalls mit einem Friedensnobelpreis würdigen.

Frieden um des Friedens willen? Nicht für Trump!

Trotz der vielen Unterstützer werden Trumps Friedensbemühungen ihm wohl keinen Preis bescheren. Seine Versuche, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu verhandeln – auch nach Putins Bedingungen – stehen unter heftiger Kritik.

Einiges spricht sogar dafür, dass Trump mit Absicht auf einen Friedensnobelpreis hinarbeitet. Dieser Meinung ist Jeff Le, der in Trumps erster Amtszeit als Vermittler zwischen der kalifornischen Regierung und dem jetzigen US-Präsidenten fungierte: „Er mag es nicht, schlechter als seine Vorgänger dazustehen.“ Hiermit meint er den 44. US-Präsidenten Barack Obama, dem wenige Monate nach Beginn seiner Amtszeit der Friedensnobelpreis verliehen wurde.