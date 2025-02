Partei-Kollegin von Trump mit irrer Forderung – er soll besondere Ehre bekommen

Der Kult um US-Präsident Donald Trump nimmt immer weiter überhand. Neben seinen MAGA-Anhängern stehen natürlich auch die Republikaner hinter ihm. Jetzt will eine Abgeordnete seiner Partei sogar mit einer ganz besonderen Idee ehren.

Trump soll Feiertag bekommen

Eine Abgeordnete der Republikaner möchte dem Präsidenten und Parteikollegen Donald Trump eine große Ehre erteilen. Sie brachte eine Gesetzesvorlage ein, durch die der Geburtstag des US-Präsidenten ein gesetzlicher Feiertag werden soll. Grund dafür sei vor allem das Datum.

Denn Trump hat am 14. Juni Geburtstag. An dem Tag feiern die USA den „Flag Day“. Der erinnert an die Einführung der amerikanischen Flagge. Bisher ist der Tag aber in den meisten Bundesstaaten nicht arbeitsfrei. Grund für die Idee ist laut der Abgeordneten Claudia Tenney, dass „kein US-Präsident der modernen Zeit zentraler für die USA war“ als der 78-Jährige.

Auch Amtsvorgänger bekam eigenen Tag

Bisher hatte nur Präsident George Washington die Ehre und bekam einen Feiertag zu seinem Geburtstag. So ist der 22. Februar seit 1879 ein offizieller Feiertag in den USA. Seit den 70er-Jahren feiert man den Geburtstag Washingtons als „President’s Day“. Jetzt verdiene es Trump genauso wie der uralte Amtsvorgänger, mit einem Tag gewürdigt zu werden, da er der „Begründer eines Goldenen Zeitalters“ sei.

Auch in anderen Ländern haben Staatsoberhäupter einen eigenen Feiertag. Allerdings handelt es sich dabei eher um Monarchien oder Diktaturen, wie beispielsweise in Großbritannien oder Nordkorea. Angesichts seines Personenkults wäre es aber nicht verwunderlich, dass der US-Präsident tatsächlich den Feiertag bekommt.