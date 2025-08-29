Demütigend für die EU! Trump setzt sich auf ganzer Linie durch

Ein Handelskrieg wurde verhindert, aber es ist dennoch eine Schmach für die Europäer! Im Zollstreit gibt es einen eindeutigen Sieger: Donald Trump! Der US-Politiker zwingt die EU in die Knie. Mehr dazu findest du in der Fotostrecke.

EU knickt ein: Trump gewinnt Zollkonflikt

Ursula von der Leyen und die EU machen große Zugeständnisse an Trump! Die Europäische Union erfüllt jetzt eine zentrale Zusage aus dem Handelsdeal mit dem US-Präsidenten. Es sieht so aus, als gehe Trump als eindeutiger Sieger aus den Zollverhandlungen mit den Europäern hervor. Foto: IMAGO / Christian Ohde IMAGO / ZUMA Press Wire, Während auf die meisten europäischen Waren US-Zöllle von 15 Prozent erhoben werden und auf Stahl- und Aluminium-Produkte sogar 50 Prozent, senkt die EU ziemlich unterwürfig den Zollsatz auf US-Industriegüter auf 0 Prozent! Die Null-Prozent-Zölle sollen für alle Industrieprodukte gelten, etwa für Maschinen, Autos und Autoteile, Holz, Papier und Pappe, Keramik oder Leder. Foto: IMAGO/Christian Ohde Darüber hinaus gibt es Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Lebensmittelprodukte und eine Zollbefreiung für Hummer aus den Vereinigten Staaten. Außerdem will die EU für bestimmte Meeresfrüchte und nicht sensible Agrarprodukte wie Nüsse, Milchprodukte wie Joghurt, Obst und Gemüse oder Schweinefleisch Zollkontingente einführen, also den Zollsatz für bestimmte Mengen auf 0 Prozent senken. Foto: IMAGO/SOPA Images Ein schlechter Deal? 55 Prozent der deutschen Firmen warnen vor zu starken Belastungen der europäischen Wirtschaft durch diese Zoll-Einigung, ergab eine Befragung der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Der Maschinenbauverband VDMA verlangt in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Nachverhandlungen. Wegen der Zölle stehe das US-Geschäft vieler Unternehmen vor dem Aus. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire EU-Politiker Manfred Weber (CSU, Vorsitzender der EVP-Fraktion) räumt ein, dass der Deal „schmerzlich“ sei. Jedoch auch „in der Sache richtig“, weil die EU keine andere Wahl habe. Weber laut ntv: „Weil Europa gegenüber Trump in Sachen Verteidigung die Abhängigkeiten gespürt hat, konnten wir bei den Handelsverträgen nicht stark genug auftreten und sagen: Wir sind gegenüber den USA ein gleichwertig starker wirtschaftlicher Player auf der Welt“ Foto: IMAGO/Metodi Popow Mit der vollständigen Abschaffung der Zölle auf Industriegüter und Einfuhrerleichterungen schafft die EU auch die Voraussetzungen für eine rückwirkende Senkung der US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen Staaten. Die Präsidentin des Automobilverbands VDA, Hildegard Müller, zeigte sich zufrieden. Foto: imago/Ralph Peters Das Parlament und der Rat müssen nun die beiden Vorschläge im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens genehmigen, bevor die Zollsenkungen der EU in Kraft treten können. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

