Erdogan und Trump verhalten sich wie Machos als die Meloni sehen

Giorgia Meloni gilt als mächtigste Frau Europas, doch als einzige Regierungschefin erlebte sie jetzt beim Gaza-Treffen, was viele Frauen aus ihrem Alltag kennen! Männer-Scherze und entsprechende Kommentare über das Aussehen. So reagierte die Italienerin darauf.

Männer-Kommentare von Trump und Erdogan – Meloni muss sich DAS anhören

Die einzige Regierungschefin unter lauter Männern! Erdogan und Trump verhielten sich eher unprofessionell, als sie auf Giorgia Meloni trafen. Foto: IMAGO / ABACAPRESS, Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa Beim Gaza-Treffen in Ägypten begegneten sich Türkeis Präsident Erdogan und Meloni. Dabei umschmeichelte Erdogan die mächtigste Politikerin Europas zunächst. Foto: Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa „Sie sehen toll aus“, lobte Erdogan. „Oh, danke schön“, antwortete Meloni. Dann aber holte Erdogan direkt zur Neckerei aus. Mit dem nächsten Satz rüffelte der 71-Jährige seine jüngere Kollegin (48). Foto: Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa „Aber Sie sollten mit dem Rauchen aufhören!“ Meloni lächelte und drehte sich ertappt weg. „Ich weiß, ich weiß.“ Neben ihr lachten auch Frankreichs Präsident Sarkozy Macron und der britische Premierminister Starmer über den Dialog. Der Franzose mischte sich auch noch ein: „Das ist unmöglich!“ Foto: Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa Erdogan wird Meloni also das Rauchen nicht abgewöhnen können, auch wenn er ihr ins Gewissen redete. Derweil war ein zweites Kompliment bei diesem Treffen für Meloni noch befremdlicher. Foto: Suzanne Plunkett/Pool REUTERS/AP/dpa US-Präsident Donald Trump sprach während der Pressekonferenz über das Aussehen der Italienerin: „Sie ist eine schöne junge Frau.“ Foto: Evan Vucci/AP Pool/AP/dpa Zu ihr gewandt ergänzte Trump: „Es macht Ihnen nichts aus, wenn man Sie schön nennt, stimmt’s? Denn Sie sind es.“ Immerhin betonte er dann noch, dass sie auch als Politikerin erfolgreich sei. Foto: Evan Vucci/AP Pool/AP/dpa So musste Meloni auf großer öffentlicher Bühne das Macho-Gehabe von Erdogan und Trump ertragen. Allerdings: Trump lobte auch schon mal Merz für seinen „großartigen Teint“. Manchmal trifft es auch die Männer… Foto: IMAGO/Bestimage

