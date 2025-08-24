  1. DerWesten.de
  3. Erdogan-Ehefrau schreibt Melania Trump einen Brief – der Inhalt ist brisant

Erdogan-Ehefrau schreibt Melania Trump einen Brief – der Inhalt ist brisant

Dieser Brief hat es in sich! Die türkische First Lady schreibt der US-Präsidentengattin. Erdogan an Trump – mit politisch heiklen Inhalt.

© IMAGO / ZUMA Press Wire, IMAGO / Depositphotos

Erdogan: Das ist der Machthaber der Türkei

Recep Tayyip Erdogan ist langjähriger Machthaber in der Türkei. Wir stellen den türkischen Präsidenten vor.

Ein politisch heikler Brief aus der Türkei an die First Lady der USA. Die Ehefrau von Erdogan wendet sich mit einer klaren Forderung an Melania Trump. Die könnte damit in einen Konflikt mit ihrem Mann geraten.

Brief aus der Türkei für die First Lady Melania Trump

Die Ehefrau von Türkeis Präsident, Emine Erdogan, hat einen Brief mit brisantem Inhalt an die First Lady der USA geschickt. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire, IMAGO / Depositphotos
Es geht um die Lage im Nahen Osten
Der Brief bezieht sich auf die Lage im Gaza-Streifen. Foto: IMAGO/Newscom World
Klare Forderung an die First Lady
Sie vertraue darauf, schrieb Emine Erdogan, dass Trump ihr Mitgefühl für die im Ukraine-Krieg getöteten Kinder auf die Tausenden im Gazastreifen getöteten Kinder ausweite, hieß es in dem Brief, der von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlicht wurde. Foto: imago images/ZUMA Press
Melania Trump soll weiteren Brief schreiben
Die türkische Präsidentengattin rief Melania Trump nun dazu auf, einen Brief an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu schreiben, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu beenden. Foto: IMAGO/UPI Photo
Doppelmoral von Melania Trump?
Erdogan bezieht sich auf einen Brief, den die First Lady der USA an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet hatte. Darin hatte sie nach Angaben des US-Senders Fox News unter anderem zum Schutz von Kindern im Ukraine-Krieg aufgerufen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Türkeis Präsident Gegner von Netanjahu
Der Brief ist politisch heikel. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan greift Netanjahu immer wieder scharf verbal an und bezeichnet die Hamas als „Befreiungsorganisation“. Foto: IMAGO/Middle East Images
Trump fest an der Seite Israels
Ganz anders sieht es der Ehemann vonn Melania Trump. Die USA sind unter ihm weiter der loyalste Verbündete Israels. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

