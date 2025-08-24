Erdogan-Ehefrau schreibt Melania Trump einen Brief – der Inhalt ist brisant

Ein politisch heikler Brief aus der Türkei an die First Lady der USA. Die Ehefrau von Erdogan wendet sich mit einer klaren Forderung an Melania Trump. Die könnte damit in einen Konflikt mit ihrem Mann geraten.

Brief aus der Türkei für die First Lady Melania Trump

Die Ehefrau von Türkeis Präsident, Emine Erdogan, hat einen Brief mit brisantem Inhalt an die First Lady der USA geschickt. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire, IMAGO / Depositphotos Der Brief bezieht sich auf die Lage im Gaza-Streifen. Foto: IMAGO/Newscom World Sie vertraue darauf, schrieb Emine Erdogan, dass Trump ihr Mitgefühl für die im Ukraine-Krieg getöteten Kinder auf die Tausenden im Gazastreifen getöteten Kinder ausweite, hieß es in dem Brief, der von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu veröffentlicht wurde. Foto: imago images/ZUMA Press Die türkische Präsidentengattin rief Melania Trump nun dazu auf, einen Brief an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu schreiben, um die humanitäre Krise im Gazastreifen zu beenden. Foto: IMAGO/UPI Photo Erdogan bezieht sich auf einen Brief, den die First Lady der USA an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet hatte. Darin hatte sie nach Angaben des US-Senders Fox News unter anderem zum Schutz von Kindern im Ukraine-Krieg aufgerufen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der Brief ist politisch heikel. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan greift Netanjahu immer wieder scharf verbal an und bezeichnet die Hamas als „Befreiungsorganisation“. Foto: IMAGO/Middle East Images Ganz anders sieht es der Ehemann vonn Melania Trump. Die USA sind unter ihm weiter der loyalste Verbündete Israels. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

