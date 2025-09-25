Trump blamiert sich bis auf die Knochen – Aktion geht voll nach hinten los

Donald Trump ist bekannt dafür, auf Konventionen zu pfeifen und seiner narzisstischen Persönlichkeit freien Raum zur Gestaltung zu lassen. Doch mit einer neuen Anordnung im Weißen Haus hat er den Bogen mal wieder überspannt und ein Eigentor geschossen.
Trump-Eigentor: Respektlose Aktion im Weißen Haus Donald Trump ist wieder mal einen Schritt zu weit gegangen und verhält sich alles andere als staatsmännisch. Foto: IMAGO/UPI Photo In der Galerie der US-Präsidenten, dem „Walk of Fame“ im Säulengang des Weißen Hauses, hat Trump das Foto seines Vorgängers Joe Biden austauschen lassen. Foto: White House/X Statt Biden sieht man nun einen Unterschriftenautomaten, der auf ein Blatt den Namen von Joe Biden gekritzelt hat. Foto: White House/X Eine Anspielung darauf, dass Trump seinen Vorgänger unterstellt, zum Ende seiner Amtszeit zu gebrechlich gewesen zu sein. Seine Mitarbeiter hätten Biden Signatur mit einem Automaten unter offizielle Dokumente gesetzt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Bis weit ins republikanische Lager hinein kritisieren US-Bürgerinnen und -Bürger die Aktion von Trump. Sei „kindisch“ und das Weiße Haus mache sich nur noch lächerlich, heißt es in Kommentaren im Netz. Viele wollen gar nicht glauben, dass das echt sein kann. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Auf X posten andere Fotomontagen und tauschen dabei die Fotos von Trump (er taucht durch seine Amtszeit von 2017-2021 zweimal in der Galerie auf) aus. So ersetzen manche Bildkünstler ein Foto durch ein gemeinsames Bild von Jeffrey Epstein oder einem Schnappschuss von Epstein mit Trump. Foto: Screenshot X Eine Anspielung darauf, dass Donald Trump seine enge Verbindung zu Epstein vertuschen wolle und weiterhin nicht alle Akten der Öffentlichkeit freigegeben hat. Foto: IMAGO/NurPhoto Daran erinnerte am Mittwoch auch eine mysteriöse Statue, die auf der National Mall in Washington auftauchte. Zu sehen: Epstein und Trump Händchen haltend. Da es keine Genehmigung für das Aufstellen der Statue gab, wurde die Statue entfernt. Foto: IMAGO/Light Studio Agency Mit dem Biden-Foto scheint Trump jedenfalls ein Eigentor geschossen zu haben. Manche seiner Ultra-Anhänger feiern zwar auch das, viele aber halten sein Verhalten einfach nur noch für respektlos und dem Amt nicht würdig. Foto: IMAGO/Light Studio Agency
