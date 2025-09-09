Epstein-Skandal immer heikler für Trump: Vermeintliches Schreiben sorgt für Wirbel

Ein angeblicher Geburtstagsgruß von Donald Trump an Jeffrey Epstein sorgt für erhitzte Debatten. Während Demokraten das Schreiben aufgriffen und veröffentlichen, spricht Trump von einer Fälschung und streitet jede Verbindung ab. Die Republikaner werfen den Demokraten gezielte Politisierung vor und kündigen juristische Schritte an.
Ein angeblicher Geburtstagsgruß von Donald Trump an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sorgt für politischen Zündstoff. Die Demokraten im Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichten das fragliche Dokument auf der Plattform X, auch das „Wall Street Journal" berichtete. Foto: IMAGO/ABACAPRESS; imago images/ZUMA Press Es zeigt rätselhafte Andeutungen eines Dialogs zwischen „Donald" und „Jeffrey". Umrahmt wird der Text von einer Zeichnung eines Frauenkörpers, unter der Trumps Name und Unterschrift stehen. Ob die Unterschrift echt ist, bleibt unklar. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire; X.vom Trump streitet jede Verbindung zu dem Schreiben ab. „Das ist gefälscht. Es ist ein Falschbericht des ‚Wall Street Journals'", erklärte er. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Zeitung hatte zuvor das Dokument veröffentlicht und berichtet, es stamme aus einem Geburtstagsalbum für Epsteins Feier im Jahr 2003. Trump fügte hinzu: „Ich zeichne keine Bilder von Frauen. Es ist nicht meine Sprache. Es sind nicht meine Worte." Foto: imago images/UPI Photo Auch Trumps Sprecherin Karoline Leavitt stellte klar: „Es ist ganz klar, dass Präsident Trump dieses Bild nicht gezeichnet und auch nicht unterschrieben hat." Sie kündigte an, rechtlich gegen die Vorwürfe vorzugehen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Der republikanische Ausschussvorsitzende James Comer kritisierte die Demokraten scharf. Er warf ihnen vor, Informationen gezielt zu politisieren und Trumps Namen in den Fall zu ziehen. „Präsident Trump wird kein Fehlverhalten vorgeworfen", stellte Comer klar. Foto: IMAGO/Newscom World Die Republikaner veröffentlichten parallel weitere Dokumente aus Epsteins Nachlass. Dazu zählen unter anderem dessen Testament und Adressbucheinträge. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Veröffentlichung lenkt den Fokus wieder auf die brisante Vergangenheit zwischen Trump und Epstein, die beide einst als einflussreiche Persönlichkeiten bekannt waren. Für Trump könnte die Debatte jedoch eine unbequeme Prüfung werden, insbesondere mit Blick auf die kommenden Wahlen. Foto: IMAGO/Imagn Images
