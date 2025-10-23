Putin-Freund droht Trump nach Angriffen! „5.000 russische Raketen“

Donald Trump hat den Drogen den Kampf angesagt. Machthaber Maduro ist erzürnt und holt zum Gegenschlag aus.
US-Präsident Donald Trump hat dieser Tage mehrere Sorgenkinder. Neben dem Krieg in der Ukraine und dem Konflikt im Nahen Osten ist eines unter anderem der Kampf gegen die Drogen. Bei seinem Amtsantritt versprach er, die illegalen Einfuhren in die USA, in dessen Folge zahlreiche Menschen sterben, zu minimieren. Adressiert war diese Botschaft in erster Linie an den Drogen-Hotspot Venezuela. Der Republikaner hat bereits erste Taten folgen lassen, doch jetzt droht ihm Machthaber Maduro. Alle Details findest du in dieser Fotostrecke.