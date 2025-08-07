Trump sucht kuriose Verstärkung: Dieser Job bringt dich ins Weiße Haus!

Donald und Melania Trump stecken mitten in den Vorbereitungen für eine spektakuläre Weihnachtszeit im Weißen Haus. Unter dem Motto „Christmas at the People’s House“ soll die Residenz in ein amerikanisches Winterland verwandelt werden. Dafür sucht das Präsidentenpaar jetzt schon Verstärkung.

Trump plant opulente Weihnachtsfeier im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump und seine Gattin Melania Trump stecken mitten in den Vorbereitungen für ihr großes Weihnachtsfest im Weißen Haus. Unter dem Motto „Christmas at the People’s House“ soll die Präsidentenresidenz in ein Winterwunderland verwandelt werden, mit viel Prunk, Musik und typisch amerikanischem, patriotischem Glanz.

Dafür setzen die Trumps auch in diesem Jahr auf die Hilfe der Bevölkerung. Über Instagram rufen sie Deko-Fans, Musikerinnen und Musiker sowie freiwillige Helferinnen und Helfer zur Bewerbung auf.

Melania Trump hat der Weihnachtsdekoration im Weißen Haus schon früher ihre persönliche Handschrift verliehen. 2017 sorgten über 300 Freiwillige dafür, das Anwesen in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Zu den Highlights zählten ein riesiges Lebkuchenhaus und der mittlerweile ikonische „Gold Star Tree“. Auch dieses Jahr soll es angeblich wieder spektakulär werden.

Weihnachtsbotschaft ätzt gegen „radikale linke Aktivisten“

Traditionell nutzt Donald Trump das Fest der Liebe für aufstachelnde Botschaften, meist via Truth Social. Im vergangenen Jahr richtete er seine Weihnachtsgrüße an „radikale linke Aktivisten“, die angeblich „Amerikas Justiz und Wahlen untergraben wollen“. Auch Barack Obama bekam sein Fett weg. Trump warf ihm vor, aus Angst vor „Woke-Wahn“ nie offen über Weihnachten gesprochen zu haben.

Die diesjährige Deko-Aktion läuft vom 24. bis 30. November. Bewerben kann sich jeder über die sozialen Netzwerke, vorausgesetzt, man ist mindestens 18 Jahre alt. Neben Glanz und Glamour steht für die Trumps aber auch die Rückbesinnung auf Tradition im Mittelpunkt.