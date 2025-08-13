Deutschland ohne Menschenrechte? DIESE Vorwürfe erhebt Trump

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump sieht Deutschland auf die schiefe Bahn geraten. Laut einem Bericht des US-Außenministeriums aus dem Jahr 2024 habe sich die Menschenrechtslage hierzulande deutlich verschlechtert.

Der Grund für eine solche Beurteilung sind angeblich „Einschränkungen der Meinungsfreiheit“ sowie antisemitische Gewalt. Hat Trump recht? Kritiker bezweifeln die Unvoreingenommenheit der Vorwürfe.

Das wirft Trumps Regierung Deutschland vor

In ihrem Bericht verweist Trumps Regierung auf strenge Zensurmaßnahmen, die auch US-amerikanische Internetplattformen betreffen. Gemeint ist die Verpflichtung, Hasskommentare innerhalb eines Tages zu entfernen.

Als Ursache für das Antisemitismusproblem in Deutschland nennt das US-Außenministerium die Verharmlosung der Rolle eingewanderter Muslime und eine überproportionale Fokussierung auf Rechtsextreme.

Das sagen die Kritiker

Die Präsidentin von Human Rights First, Uzra Zeya, beschuldigt die Regierung Trumps der Voreingenommenheit. Laut ihr beschreiben die USA aufgrund neuer Regeln die Menschenrechtslage in jedem Land nicht mehr „objektiv und unparteiisch“.

Derselben Meinung ist die Direktorin für Regierungsbeziehungen bei Amnesty International in den USA, Amanda Klasing. Sie wirft dem US-Außenministerium eine „sehr selektive Dokumentation“ vor.