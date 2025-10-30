Nach Trumps Demenztest: Putin bedient Kugelschreiber falsch

Kaum sind die Witze und Diskussionen über Trumps vermeintlichen IQ-Test, der sich als Demenztest entpuppte, verklungen, da bläst Putin beinahe ins selbe Horn. Der russische Staatschef scheint Probleme bei der Bedienung eines augenscheinlich handelsüblichen Kugelschreibers gehabt zu haben.

Ein kurzes Video sorgt im Netz für Aufsehen: Putin sitzt an einem Tisch, taucht einen Kugelschreiber wiederholt in dessen Deckel und schreibt weiter. Die Bewegung erinnert an das Eintunken einer Schreibfeder oder eines altmodischen Füllers, nur ist das bei Kugelschreibern eigentlich überflüssig. Das Netz reagiert sofort.

Spekulationen um Putin nehmen Fahrt auf

Unter dem Clip häufen sich Kommentare und Theorien. Einige halten die Geste für eine bewusste Inszenierung, andere vermuten, Putin verliere die Kontrolle. Wieder andere glauben, es sei schlicht eine Marotte.

Das Video facht die Diskussionen über den russischen Präsidenten erneut an.

Schon lange kursieren Gerüchte über den Zustand des 73-Jährigen. Seit Beginn des Ukrainekriegs wird über seine Gesundheit, seine Psyche und sogar mögliche Doppelgänger spekuliert. Nichts davon ist je bewiesen worden, doch jedes neue Detail hält die Gerüchteküche am Kochen.

Ein Tiger, ein Elefant, eine Giraffe und Kugelschreiber

Noch Anfang dieser Woche war es Donald Trump, über dessen Geisteszustand heftig debattiert wurde. Der Ex-US-Präsident erzählt an Bord der Air Force One stolz von einem angeblichen IQ-Test.

Die ersten Fragen seien noch easy, so der 79-Jährig. „Ein Tiger, ein Elefant, eine Giraffe“, so Trump. Dann sei es aber schwieriger geworden, betont er. Das ließ einige US-Medien aufhorchen. Laut ihnen handelte es sich bei der Tiger-Elefant-Affen-Frage gar nicht um einen IQ-Test, sondern um das Montreal Cognitive Assessment – ein Demenz-Screening.