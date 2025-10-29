Trump stöhnt nach Demenz-Test: „War richtig schwer“ – DAS wurde er gefragt

Da hat Donald Trump etwas falsch verstanden! An Bord der Air Force One prahlte der US-Präsident damit, dass er einen IQ-Test bestanden habe. Tatsächlich allerdings war das ein Demenztest.

Trump scheint jedoch mächtig stolz auf seine Leistung zu sein: „Ich habe ihn gemacht – die sind richtig schwer! Die sind wirklich Eignungstest, glaube ich, auf ihre Art.“ Und weiter: „Die ersten Fragen sind noch leicht: Ein Tiger, ein Elefant, eine Giraffe, weißt du.“ Doch später werde es immer schwieriger.

IQ-Test entpuppt sich als Demenztest

Wie zu erwarten schoss Trump dabei auch gegen seine Gegner bei den Demokraten, die einen niedrigen IQ hätten, wie er zu wissen glaubt. Die würden diese Fragen bestimmt nicht beantworten können, behauptete der Präsident.

Ärgerlich nur, dass es kein IQ-Test war, sondern ein Demenztest. Es dürfte sich laut US-Medien dabei um das Montreal Cognitive Assessment (MoCa) handeln. Der Test wird normalerweise nur angewendet, wenn ein Arzt einen Demenzverdacht hat. Dann wird überprüft, ob schon frühe Stadien der Demenz erkennbar sind.

Was wird bei einem MoCa-Demenztest abgefragt:

Die Patienten müssen unter anderen einen Würfel und eine Uhr mit einer bestimmten Uhrzeit zeichnen.

Außerdem müssen sie Zahlen- und Buchstabenlisten vorlesen, teilweise rückwärts und mit besonderen Aktionen verbunden, Sprachübungen absolvieren sowie leichte Rechenaufgaben lösen.

Zudem gibt es Gedächtnisübungen.

Darüber hinaus wird abgefragt, ob sie eine gute Orientierung haben (Datum, Jahr, Wochentag etc.).

Der Test dauert etwa 10 bis 15 Minuten

Es kann aber auch daran liegen, dass Trump mit 79 Jahren in einem Alter ist, in der so ein Test in der Routineuntersuchung dem Präsidenten einfach empfohlen wird. Ohne einen besonderen Anfangsverdacht der Mediziner.

Weitere Nachrichten für dich:

Trump prahlte schon einmal mit diesem Test

Schon 2020 gab Trump in einem FOX-Interview damit an, den Test absolviert zu haben. Der Arzt habe ihn sehr gelobt, weil er mehrere Begriffe in der richtigen Reihenfolge aufsagen konnte, ließ er die Öffentlichkeit wissen.