Trump kündigt neues Rezept an – Coca Cola schmeckt ab Herbst anders

Wie stark wird Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit die USA verändern? Nicht wenige fürchten sich vor den Folgen seiner Präsidentschaft. Einige Liebhaber von Coca Cola jedenfalls müssen sich auf eine Veränderung gefasst machen. Das kündigte Trump nun an. Der Konzern stellt klar, was passieren wird.

Fotostrecke: Neues Rezept für Coca Cola – Trump: „Ist einfach besser“

US-Präsident Donald Trump sorgte jüngst mit einer Ankündigung für Aufsehen! Ab Herbst kommt es zur Veränderung bei Coca Cola! Foto: IMAGO / Levine-Roberts, IMAGO / ZUMA Pressdraht (Fotomontage) Trump kündigte an, dass das Unternehmen auf Rohrzucker setzen wird, statt den bisher benutzten Maissirup. Das sei “einfach besser”. Foto: IMAGO/Dreamstime Sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy hält Coca Cola sowieso für ungesund. Er kritisiert Maissirup mit hohem Fruktosegehalt und verbindet den Konsum mit Fettleibigkeit und Diabetes.

Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia Trump trinkt nur Diet Coke, also zuckerfrei – angeblich bis zu 12 Dosen am Tag! Im Oval Office im Weißen Haus soll es einen speziellen “Diet Coke Knopf” geben, so dass er das Getränk auf Abruf bestellen kann. Foto: IMAGO/USA TODAY Network Coca Cola machte nun aber klar, dass das nur ein Zusatzangebot sein wird – eine neue Produktreihe.

Foto: IMAGO/NurPhoto Die Coca Cola mit Rohrzucker kommt ab Herbst auf den Markt. In den USA kann man bereits jetzt zu einem höheren Preis mexikanische Coca Cola mit Rohrzucker kaufen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Maissirup hat für das Unternehmen den Vorteil, dass er günstiger, süßer und länger haltbar als andere Zuckerarten ist. Foto: IMAGO/Levine-Roberts

