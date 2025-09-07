Trump erklärt US-Stadt den Krieg –“Findet es heraus“

Donald Trump sorgt mit einem provokanten Social-Media-Post über Chicago für Aufsehen. In einem Beitrag auf Truth Social droht er mit der Entsendung der Nationalgarde und vergleicht sich dabei mit einer Figur aus dem Kriegsfilm „Apocalypse Now“.
++
Auch interessant: Trump wittert üble China-Verschwörung – „Habe einige Dinge gelernt“ ++ Trump droht Chicago mit der Nationalgarde Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen mit einem martialischen Social-Media-Post, in dem er Chicago ins Visier nimmt. Sein Beitrag auf Truth Social verweist auf den Kriegsfilmklassiker „Apocalypse Now“. Foto: IMAGO/MediaPunch Trump postete ein KI-generiertes Bild, das ihn vor einer brennenden Skyline von Chicago zeigt, begleitet vom Spruch: „Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen.“ Im Hintergrund sind Hubschrauber des US-Militärs zu sehen, und der Schriftzug „Chipocalypse Now“ prangt auf dem Bild. „Findet heraus, warum es KRIEGSministerium heißt“. Foto: IMAGO/newspix; Truth Social Trump hatte zuvor angekündigt, das Verteidigungsministerium in „Kriegsministerium“ umzubenennen, da die bisherige Bezeichnung seiner Ansicht nach „zu woke“ sei. Laut Trump sei Chicago eine „der gefährlichsten Städte der Welt“, weshalb er mit harten Maßnahmen gegen die angebliche Kriminalität vorgehen wolle. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Kritiker werfen ihm jedoch vor, sich auf demokratisch regierte Städte zu konzentrieren. Trump entgegnete: „Das ist keine politische Sache.“ Foto: IMAGO/Anadolu Agency Der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, reagierte scharf auf Trumps Äußerungen. Er bezeichnete die Drohungen als „nicht normal“ und nannte Trump auf der Plattform X einen „Möchtegern-Diktator“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Pritzker erklärte: „Illinois lässt sich von niemandem einschüchtern, schon gar nicht von Trump.“ Foto: IMAGO/MediaPunch Trump hatte bereits im Juni in Los Angeles die Nationalgarde mobilisiert, um gegen Proteste vorzugehen. Sein jüngster Vergleich mit der Symbolfigur Lt. Colonel Kilgore aus „Apocalypse Now“ wirkt jedoch widersprüchlich. Foto: IMAGO/Middle East Images Kilgore (Mitte) steht im Film für die Absurdität und den Wahnsinn endloser Kriege. Ob der Vergleich von Trump bewusst gewählt oder ein unüberlegtes Gimmick war, bleibt offen. Foto: imago/United Archives
Mehr News: