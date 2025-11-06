Trump-Behörde ICE stürmt Kindergarten und löst Panik aus – „Die Kinder weinten“

Die Einwanderungsbehörde ICE von US-Präsident Donald Trump ist bekannt für ihre brutale Vorgehensweise. Schon seit Monaten reißt sie Familien für Deportationen auseinander. Jetzt ist sich die Behörde sogar nicht zu schade, am helllichten Tag einen Kindergarten zu stürmen und eine Erzieherin mitzunehmen.

Trump-Behörde ICE stürmt Kindergarten

Im Rahmen des von Präsident Donald Trump geforderten verschärften Vorgehens gegen Einwanderer hat die US-Einwanderungsbehörde ICE eine Kindertagesstätte in Chicago gestürmt. Dabei wurde eine Erzieherin aus Kolumbien festgenommen. Der brutale Eingriff fand in der Kita Rayito de Sol in einem Wohnviertel im Norden der Stadt statt und versetzte Mitarbeiter, Eltern von Säuglingen und Kleinkinder in Panik.

In einer Stellungnahme bestätigte die Einrichtung die Aktion: „Heute wurde eine Erzieherin der Kita Rayito de Sol bei ihrer Ankunft am Arbeitsplatz von Beamten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) festgenommen“. Vor dem Eindringen in den Kindergarten zeigten die Beamten offenbar auch keinen Haftbefehl oder Durchsuchungsbeschluss bei der Festnahme der Betroffenen vor.

„Die Kinder weinten, die Eltern weinten“, erklärte eine Anwältin, die gerade ihr dreijähriges Kind abgeben wollte, als plötzlich die Beamten die Einrichtung stürmten. „Das ist eine Szene, die wir nicht vergessen werden.“ Eine andere Mutter beschrieb die festgenommene Erzieherin als freundlich und fürsorglich.

Agenten dementieren Ansturm

Der demokratische Abgeordnete Mike Quigley erklärte auf der Plattform X, die ICE-Agenten hätten die Erzieherin vor den Augen der Kinder mitgenommen. „ICE geht nicht gegen die Schlimmsten der Schlimmsten vor“, macht er klar.

ICE warf dem Abgeordneten auf X hingegen vor, „falsche Fakten zu verbreiten“. Eine Sprecherin des Heimatschutzministeriums behauptet, die Agenten hätten eine kolumbianische Frau und einen Mann verfolgt, die vor einer „gezielten Verkehrskontrolle“ in den Eingangsbereich der Kita geflohen seien. „Die illegale Ausländerin wurde in einem Vorraum, nicht in der Kindertagesstätte, festgenommen. Bei der Festnahme gab sie eine falsche Identität an.“

Die Razzia gehört zum seit September verschärften Vorgehen gegen Einwanderer in Chicago. Laut Ministerium hat es seitdem mehr als 3000 Festnahmen gegeben. Zu den Festgenommenen gehören offenbar sogar US-Staatsangehörige und Menschen ohne Vorstrafen.