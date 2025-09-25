Trump-Kumpel Charlie Kirk erhält besondere Ehre – „Sein Leben muss gewürdigt werden“

Charlie Kirk, ein ultrarechter Aktivist, steht nach seinem Tod im Mittelpunkt zahlreicher Debatten und Initiativen in den USA. Republikanische Abgeordnete und Präsident Trump arbeiten daran, sein Vermächtnis auf besondere Weise zu ehren.

Trump-Freund Charlie Kirk soll geehrt werden

Foto: IMAGO/Anadolu Agency Präsident Trump würde über das endgültige Design entscheiden. Hamadeh erklärte gegenüber „Fox News Digital“: „Sein Leben muss gewürdigt werden, und diese Münze wird es uns ermöglichen, eine Erinnerung an sein bemerkenswertes Leben an kommende Generationen weiterzugeben.“ Foto: IMAGO/NurPhoto Der Vorschlag folgt auf eine Reihe von Initiativen, um Kirk zu ehren. Anfang des Monats wurde der ultrarechte Aktivist bei einem Auftritt auf einem College-Campus in Utah erschossen. Republikanische Gesetzgeber schlugen daraufhin vor, ihm eine Kongressmedaille zu verleihen, einen Gedenktag einzuführen und sogar eine Statue im US-Kapitol für ihn zu errichten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire August Pfluger bezeichnete Kirk als „konservativen Titan“ und betonte dessen „transformativen Einfluss auf Millionen von Amerikanern“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Falls der Gesetzentwurf verabschiedet wird, wäre Kirk mit 31 Jahren die jüngste Person, die jemals auf einer US-Münze abgebildet wurde. Pfluger sieht darin eine „passende Ehre“, die Kirk neben amerikanische Präsidenten und Gründerväter stelle. Foto: IMAGO/MediaPunch Historisch erhielten auch andere Persönlichkeiten wie Benjamin Franklin, Alexander Hamilton und Sacagawea diese Auszeichnung. Ein altes Gesetz verbietet jedoch, lebende Personen auf US-Währung abzubilden, was hier keine Rolle spielt. Foto: IMAGO/ Mehaniq Das Repräsentantenhaus verabschiedete kürzlich eine parteiübergreifende Resolution, die Charlie Kirk ehrt und politische Gewalt verurteilt. Für Hamadeh war Kirk „ein amerikanischer Schatz“, der sein Leben für die Rettung der Nation geopfert habe. Präsident Trump und die Republikaner setzen offenbar alles daran, Kirks Erbe auf würdige Weise zu verewigen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

