Trump-Anhänger Charlie Kirk – sein Tod kann in den USA alles verändern

Der Tod von Charlie Kirk erschüttert die USA. Während Republikaner und Demokraten ihr Beileid bekunden, gießt Trump mit seinen Worten weiter Öl ins Feuer und vertieft die politische Kluft. Die könnte in den USA sogar irreparabel werden.

Trump-Aktivist Charlie Kirk ist tot

In den USA wurde der prominente rechte Aktivist und Donald-Trump-Unterstützer Charlie Kirk erschossen. Kirk, Mitbegründer der neokonservativen Organisation Turning Point USA und ein wichtiges Sprachrohr für die Jugend im konservativen Lager, war eine einflussreiche Stimme der rechten Bewegung.

Am Mittwoch (10. September) trat Kirk bei einer Veranstaltung an der Utah-Valley-Universität in Provo, Utah, auf, als er tödlich getroffen wurde. Die Sicherheitsbehörden des westlichen Bundesstaats gehen von einem gezielten Angriff aus. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter von einem Dach eines nahegelegenen Gebäudes auf Kirk geschossen haben.

Viele sprachen in den sozialen Medien ihr Beileid aus. Ex-Präsident Barack Obama schrieb beispielsweise auf X: „Wir wissen noch nicht, was die Person motiviert hat, die Charlie Kirk erschossen hat, aber diese Art abscheulicher Gewalt hat in unserer Demokratie keinen Platz. Michelle und ich werden heute Abend für Charlies Familie beten, insbesondere für seine Frau Erika und ihre beiden kleinen Kinder.“

Trump-Rivale und Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, schrieb: „Der Angriff auf Charlie Kirk ist abstoßend, niederträchtig und verwerflich. In den Vereinigten Staaten von Amerika müssen wir politische Gewalt in jeder Form ablehnen.“

Aufruf gegen „Radikale Linke“

Auch Donald Trump bekundet in einem Video sein Beileid. Gleichzeitig nutzt er die Chance, statt Einigkeit gegen das liberale Spektrum zu schießen: „Politische Gewalt der radikalen Linken hat zu viele unschuldige Menschen verletzt und zu viele Leben genommen.“

Dann tritt er nach und ruft zur Rechenschaft auf: „Meine Regierung wird jeden Einzelnen finden, der zu dieser Gräueltat und zu anderer politischer Gewalt beigetragen hat, einschließlich der Organisationen, die sie finanzieren und unterstützen, sowie jene, die unsere Richter, Strafverfolgungsbeamten und alle anderen angreifen, die Ordnung in unser Land bringen.“

Trump löst Kettenreaktion aus

Andere tun es ihm nach und machen die „Liberals“, also die Liberalen, dafür verantwortlich. „Das bedeutet Krieg“, brüllt ein Trump-Anhänger in die Kamera, obwohl zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, wer hinter der Tat steckt.

Prominente Trump-Anhänger wie Laura Loomer treten nochmal nach und fordern: „Es ist an der Zeit, dass die Trump-Regierung jede einzelne linke Organisation schließt, ihr die Mittel entzieht und sie strafrechtlich verfolgt. Die Linken sind eine Bedrohung für die nationale Sicherheit.“

Trotz Charlie Kirks tragischem Tod nutzt Trump die Gelegenheit, die Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern zu vertiefen. Seine Anhänger reagieren mit Gewaltaufrufen statt mit einem Zeichen gegen Waffen und Waffengewalt.