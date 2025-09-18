Trump mit geheimer Botschaft an Selenskyj? Dieses Foto wirft Fragen auf

Donald Trump besuchte König Charles auf Schloss Windsor. Mit dabei waren First Lady Melania und Charles‘ Gattin Camilla. Ein Foto der beiden Damen sorgt im Netz aber für Irritationen, ihre Outfits könnten ein Zeichen gen Ukraine sein, vermuten manche.
Beim Staatsbankett auf Schloss Windsor schlug König Charles III. einen ungewöhnlich politischen Ton an, als er US-Präsident Donald Trump zur Unterstützung der Ukraine ermahnte. Unter Bezugnahme auf die Weltkriege sagte Charles: „Heute, da die Tyrannei Europa erneut bedroht, sind wir und unsere Verbündeten vereint in der Unterstützung der Ukraine, um Aggression abzuwehren und Frieden zu sichern." Trump, der an der Seite des Königs saß, nickte. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire; IMAGO/NurPhoto Doch der US-Präsident hatte zuletzt Zweifel an einer weiteren Unterstützung der Ukraine geäußert und zeigte immer wieder Sympathien für Wladimir Putin. Bei einem Gipfel in Alaska hatte Trump Putin sogar mit einem roten Teppich empfangen, zum Missfallen vieler westlicher Verbündeter. Foto: IMAGO/Avalon.red Ein Foto sorgte bei dem Treffen allerdings für besonders viel Aufsehen und wird im Netz stark spekuliert… Foto: IMAGO/i Images So posierten Melania Trump und Königin Camilla mit einem blauen und gelben Kleid – den Farben der ukrainischen Flagge. Foto: IMAGO/Avalon.red Im Netz spekulieren viele darüber, dass es ein heimliches Signal an Ukraine-Präsident Selenskyj ist. Staatsbesuche bei den Windsors sind immer bis ins kleinste Detail geplant. Nutzerinnen und Nutzer gehen deswegen davon aus, dass die Kleiderwahl kein Zufall ist. Foto: IMAGO/NurPhoto Außerhalb von Schloss Windsor sorgte Trumps Staatsbesuch jedoch für Unruhe. Aktivisten projizierten Bilder von Trump und Jeffrey Epstein auf einen Schlossturm und forderten mit Mützen, die den MAGA-Kappen ähnelten, „Make America Go Away". Foto: IMAGO/UPI Photo Trotz der Proteste und Spannungen zeigte sich Trump als großer Fan der britischen Monarchie. Er betonte bei seinem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien seine familiären Wurzeln in Schottland und erwähnte, dass seine Mutter aus dem Vereinigten Königreich stammte. Foto: IMAGO/Spotlight Royal
