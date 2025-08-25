Mitten im Krieg: Führer schließt Verhandlungen unter Trump aus – „Abscheuliche Forderungen“

Seit den israelischen Angriffen im Iran tritt Ajatollah Ali Chamenei nur selten öffentlich auf. Im Staatsfernsehen attackiert er die USA scharf und weist Verhandlungen mit dem Erzfeind unter Trump entschieden zurück.

Chamenei erklärte, eine politische Einigung mit den USA unter Trump sei unmöglich, da die Probleme mit ihm unlösbar seien. „Das iranische Volk wird sich dieser abscheulichen Forderung mit aller Entschlossenheit entgegenstellen“, sagte Chamenei und verurteilte die US-Haltung als Kapitulation.

Iran verkauft sich als Sieger

Er warf Trump zudem vor, Israel „angestachelt“ zu haben, den Iran anzugreifen, um einen politischen Umsturz zu erzwingen. Beide Seiten seien jedoch überrascht gewesen, dass sich das Land „dermaßen würdevoll“ verteidigt habe, erklärte der Kleriker, der in strategischen Fragen die letzte Autorität besitzt.

Nach den israelischen Angriffen auf militärische und atomare Ziele zeigt sich Chamenei kaum noch in der Öffentlichkeit. Beobachter vermuten, er halte sich aus Angst vor einem Attentat in einem Bunker versteckt. Trotz massiver Zerstörungen behauptet die Führung in Teheran, den Krieg gewonnen zu haben.

Gespräche zu Trumps Bedingungen abgelehnt

Seine Abwesenheit erschwerte die Einschätzung seiner Haltung zu neuen Atomverhandlungen. Während Präsident Massud Peseschkian und die Reformer Gespräche nicht ausschließen, lehnen Hardliner im Parlament diese strikt ab. Beobachter sehen Chamenei nicht grundsätzlich abgeneigt, allerdings wird es potenzielle Gespräche keinesfalls unter den Bedingungen von Trump geben.

Scheitern die Verhandlungen, drohen dem Iran verschärfte Sanktionen, die die fragile Wirtschaft weiter schwächen. Zudem wächst die Sorge vor einem erneuten israelischen Militärschlag. Gleichzeitig verschärfen Energie- und Wassermangel die Lage im Land und könnten laut Experten zu sozialen Unruhen führen.

