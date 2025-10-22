Pures Finanz-Chaos: Bundesregierung springt Trump zur Seite – „außerplanmäßige Ausgabe“

Die drohende Haushaltssperre in den USA sorgt jetzt auch in Deutschland für Aufregung, denn sie könnte Tausende Zivilbeschäftigte der US-Armee hierzulande treffen. Um einen Gehaltsausfall zu verhindern, will die Bundesregierung der Trump-Administration aushelfen – und die Oktober-Gehälter der rund 11.000 Angestellten vorübergehend übernehmen. Das berichtet ntv.

Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums bestätigte: Der Bund werde „eine außerplanmäßige Ausgabe auf den Weg bringen, um sicherzustellen, dass die Oktober-Gehälter rechtzeitig gezahlt werden“. Gleichzeitig rechne man fest damit, dass die Trump-Regierung das Geld später zurückzahlt. Für die Beschäftigten bedeutet das vorerst: Ihr Einkommen bleibt gesichert.

Trump-Regierung schickt Mitarbeiter in Zwangsurlaub

Laut Ministerium ist noch unklar, ob die US-Seite die Zahlungen tatsächlich aussetzt. Trotzdem wolle man kein Risiko eingehen. „Unabhängig davon ist die Zahlung der Gehälter sichergestellt“, betonte die Sprecherin. Gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz bereite der Bund bereits die nötigen Schritte vor, um das Geld rechtzeitig bereitzustellen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zuvor Alarm geschlagen. Sie warnte vor Gehaltsausfällen und forderte Berlin auf, einzuspringen. Verdi-Vize Christine Behle machte klar: „Gehaltsausfälle wegen Haushaltsstreitigkeiten sind nach deutschem Recht unzulässig – das gilt auch für den Shutdown in den USA.“ Ihre Botschaft: Die Beschäftigten dürfen nicht die Leidtragenden eines politischen Machtkampfs in Washington sein.

„Shutdown“ könnte noch weitreichender sein als zuvor

Der „Shutdown“ begann am 1. Oktober, nachdem Trumps Republikaner und die Demokraten sich nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Solange keine Einigung steht, bleiben viele US-Behörden lahmgelegt. Über 700.000 Bundesangestellte wurden bereits in den Zwangsurlaub geschickt – ohne Gehalt. Nur Bereiche der Grundversorgung, beispielsweise die Polizei, die Flugsicherung oder die Notdienste laufen weiter.

Auch frühere Haushaltssperren unter Trump hatten Auswirkungen, doch diesmal könnte es ernster werden. Bei früheren Shutdowns waren die Zivilbeschäftigten der US-Armee in Deutschland von Zahlungsstopps verschont geblieben. Ob das diesmal wieder so ist, weiß derzeit niemand. Deshalb bereitet sich der Bund vor, um sofort helfen zu können – falls Trump und der Kongress weiter blockieren.