  3. Schmutziger Macht-Trick wäre bei der Wahl 2028 möglich – Trump beteuert: „Würde es nicht tun“

Schmutziger Macht-Trick wäre bei der Wahl 2028 möglich – Trump beteuert: „Würde es nicht tun“

Es wäre eine Option, wie er mit einem Trick an der Macht bleiben könnte. Doch Donald Trump wiegelt ab.

© KI generiertes Bild

Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

Bleibt Donald Trump mit einem Taschenspielertrick auch nach der US-Wahl 2028 an der Macht? In den USA gibt es eine brisante Theorie, doch der Präsident wiegelt ab. Doch er flirtet immer noch mit der Idee einer verfassungswidrigen dritten Kandidatur. Derweil bringen sich die ersten demokratischen Kandidaten in Stellung.

Mit Taschenspielertrick im Weißen Haus bleiben? Trump spricht darüber

Alle reden schon über 2028
In den USA geht es schon um die politische Zukunft nach 2028! Wird Donald Trump einen Taschenspielertrick anwenden, um an der Macht zu bleiben? Bei den Demokraten erwägt ein prominenter Widersacher seine Kandidatur ums Weiße Haus. Foto: KI generiertes Bild
Brisante Theorie um Trump
Normalerweise endet Trumps Amtszeit im Januar 2029. Laut Verfassung darf er nicht erneut antreten. Darum kursierte zuletzt eine brisante Theorie in Washington. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Trick mit Vance?
Demnach könnte Trump diesmal als Vize kandidieren, erneut zusammen mit JD Vance. Nach der Wahl könnte Vance dann seinen Rücktritt erklären, um Trump eine weitere Präsidentschaft zu ermöglichen. Foto: IMAGO/UPI Photo
"Liebend gerne"
Trump versicherte jetzt, dass er nicht als Vizepräsident kandidieren wird: „Ich würde es nicht tun – es wäre nicht richtig.“ Zugleich machte er an Bord der Air Force One gegenüber Reportern klar, dass er „liebend gerne“ zum dritten Mal als Präsident antreten würde. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Rubio oder Vance als neues Duo?
Dabei brachte Trump im Interview im Flugzeug aber auch Außenminister Marco Rubio als möglichen Nachfolger ins Spiel. „Wir haben großartige Leute. Einer von ihnen steht genau hier“, so Trump in Anwesenheit von Rubio. „Wir haben natürlich J.D., der Vizepräsident ist großartig. Ich glaube, wenn sie jemals eine Gruppe bilden würden, wäre sie nicht mehr zu stoppen. Das glaube ich wirklich.“ Foto: IMAGO/ABACAPRESS
"Mächtiger als jeder Diktator"
Joe Biden spricht derweil von „dunklen Tagen“ in den USA. Die Trump-Regierung greife die Meinungsfreiheit an und teste die Grenzen ihrer Macht. „Seit seiner Gründung war Amerika ein Leuchtturm für die mächtigste Idee, die es jemals in der Geschichte der Welt in Bezug auf Regierungsführung gegeben hat“, so Biden. „Diese Idee ist stärker als jede Armee. Wir sind mächtiger als jeder Diktator.“ Foto: IMAGO/Newscom World
Trumps Widersacher Newsom
Jemand, der das Treiben von Trump und seiner MAGA-Bewegung beenden könnte, ist Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Er will sich nach den Zwischenzahlen 2026 ernsthaft Gedanken machen über eine Kandidatur ums Weiße Haus 2028. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
"Sonst würde ich lügen"
Im Interview mit CBS antwortete Newsom zu der Frage einer möglichen Kandidatur 2028: „Ja (…) sonst würde ich einfach lügen und das kann ich nicht.“ Er gilt momentan als wirksamster Gegenspieler Trumps im Lager der Demokraten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
"Bin noch nicht fertig"
Auch Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris, die 2024 gegen Trump verlor, spielt mit dem Gedanken einer erneuten Kandidatur. Das deutete sie zuletzt gegenüber BBC an. „Ich bin noch nicht fertig“, so Harris. Foto: IMAGO/Agencia EFE

