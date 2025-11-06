Hat TV-Sender Trump-Rede manipuliert? „Vollkommen irreführend“

Donald Trump wirft dem britischen Sender BBC vor, eine Rede von ihm aus dem Jahr 2021 manipuliert zu haben. Eine Sondersendung habe fälschlicherweise den Eindruck vermittelt, Trump habe den Sturm auf das Kapitol befürwortet.

Trump beschuldigt BBC der Manipulation

Donald Trump wirft der BBC vor, eine Rede von ihm aus dem Jahr 2021 manipuliert zu haben. In einer Sondersendung des Formats Panorama, die vor der US-Wahl 2024 ausgestrahlt wurde, habe der britische Sender Sequenzen so zusammengeschnitten, dass es den Anschein erwecke, als hätte Trump den Sturm auf das Kapitol befürwortet. Foto: IMAGO/MediaPunch Der Vorwurf stammt aus einem internen Bericht des früheren BBC-Beraters Michael Prescott, wie The „Telegraph“ berichtet. „Die Zuschauer wurden vollkommen irreführend informiert“, schrieb Prescott in seinem Bericht. Die Darstellung sei falsch, da Trump seine Anhänger nie explizit zur Gewalt aufgerufen habe, erklärte Prescott weiter. Auch das Weiße Haus kritisierte den Vorfall scharf. „Das ist ein weiteres Beispiel für irreführenden Schnitt und fehlerhafte Berichterstattung,“ sagte Trumps Sprecherin Abigail Jackson. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die umstrittene Sendung mit dem Titel „Trump: A Second Chance?“ erregte große Aufmerksamkeit. Laut Vorwürfen habe die BBC Passagen aus Trumps Rede so zusammengeschnitten, dass der Eindruck entstand, er habe seine Anhänger aktiv zur Gewalt aufgerufen. Foto: IMAGO/MediaPunch atsächlich hatte Trump den Sturm auf das Kapitol nicht direkt angeordnet, was auch ein Grund dafür sei, dass er damals nicht wegen Anstiftung angeklagt wurde. Foto: imago images/ZUMA Wire Die Anschuldigungen gegen die BBC verschärfen die ohnehin angespannte Beziehung zwischen Trump und den Medien. Der ehemalige Präsident steht seit Jahren selbst oft im Mittelpunkt von Diskussionen über Fake News und Manipulationen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Ein Sprecher des britischen Senders äußerte sich nicht direkt zu den Vorwürfen, betonte gegenüber „Newsweek“ aber, dass die BBC Rückmeldungen stets ernst nehme und intern prüfe. Foto: IMAGO/SOPA Images Die Manipulationsvorwürfe basieren darauf, dass die BBC einzelne Abschnitte von Trumps Rede zusammengeschnitten habe, um ein verzerrtes Bild zu erzeugen. Ein Whistleblower-Bericht erklärt, dass Trump seine Anhänger zwar zur Stärke aufforderte, aber nie explizit zu Gewalt aufrief. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Michael Prescott, der den Bericht verfasste, hob hervor: „Die Tatsache, dass Trump seine Anhänger nicht explizit zu Gewalt aufforderte, war einer der Gründe, warum keine Bundesanklage wegen Anstiftung erhoben wurde.“ Foto: IMAGO/SOPA Images

