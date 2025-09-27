  1. DerWesten.de
Trump-Sohn (19) und Trump-Enkelin (18) treiben ihr eigenes Ding

Die jüngste Generation des Trump-Clans hat den Geschäftssinn des Präsidenten geerbt und will finanziell absahnen.

Der Clan von Donald Trump wird immer reicher. Auch sein jüngster Sohn Barron und seine Enkelin Kai wollen ein Stück vom Milliarden-Kuchen abhaben. Offenbar sind beide gut darin, ihre eigenen Vorteile zu erzielen.

Der reiche Trump-Clan: Schon die Jüngsten sind geschäftstüchtig

Geld-Gier vererbt
Donald Trump ist nicht nur zum zweiten Mal nach 2021 der mächtigste Politiker der Erde, sondern auch einer der reichsten Menschen dieses Planeten. Seine Gier nach Geld hat er offenbar auch an seine jüngsten Nachkommen vererbt. Foto: IMAGO/USA TODAY Network, IMAGO/Newscom / AdMedia,, IMAGO/imagebroker
Clan profitiert massiv von Wahlsieg
Laut dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ besitzt der Trump-Clan aktuell umgerechnet rund 8,5 Milliarden Euro. Damit sei die Familie etwa doppelt so reich wie vor dem Wahlsieg 2024. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Noch reicher durch Memecoin
Donald Trump und seine Ehefrau Melania allein sollen 6,2 Milliarden Euro besitzen. Binnen weniger Monaten sei ihr Vermögen enorm angewachsen, durch die Gründung der Blockchain-Plattform „World Liberty Financial“ und dem Memecoin $TRUMP. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
Barron hat riesiges Vermögen in der Hinterhand
Laut „Forbes“ soll auch der jüngste Trump-Spross Barron (19) massiv absahnen mit Krypto-Aktivitäten. Der Student habe demnach bereits jetzt rund 68 Millionen Euro mit Token-Verkäufen verdient – er hält aber noch weitere derzeit gesperrte Token. Verkauft er sie, könnte er mindestens weitere 450 Millionen Euro verdienen. Foto: IMAGO/UPI Photo
Geschäftssinn wie der Opa
Etwas kleinere Brötchen backt Enkelin Kai Trump – doch auch sie scheint einen ausgeprägten Geschäftssinn zu haben. Foto: IMAGO/UPI Photo
Mit eigenem Sweatshirt auf PK
Die 18-Jährige, die im Wahlkampf auf dem Republikaner-Parteitag einen emotionalen Auftritt hatte, als sie über ihren Opa schwärmte, tauchte in einem Sweatshirt ihrer eigenen Marke bei einer Pressekonferenz ihres Großvaters auf. Foto: IMAGO/UPI Photo
Große Golf-Zukunft?
Die Tochter von Donald Trump Junior und Golf-Spielerin (ihre Mutter Vanessa Trump ist mittlerweile mit Golf-Megastar Tiger Woods liiert) trug ein auffälliges weißes Sweatshirt mit dem Logo KT – ihre Initialen. Foto: IMAGO/Imagn Images
Stolzer Preis
Für umgerechnet 111 Euro kann man die einfarbigen Sweatshirts online kaufen – beworben werden sie mit Fotos, die auf dem Gelände des Weißen Hauses entstanden. Foto: IMAGO/NurPhoto

