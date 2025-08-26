Trump: Streit eskaliert komplett – „Ich werde sie feuern“

US-Präsident Donald Trump sorgt mal wieder für Aufsehen. Um Zinssenkungen durchzudrücken, hat er angekündigt, jemanden aus dem Führungskreis der Notenbank zu entlassen. Kritiker warnen vor Eingriffen in die Unabhängigkeit der Geldpolitik, doch Trump zeigt sich entschlossen, seine Ziele durchzusetzen.

++ Auch interessant: Trump-Vize prophezeit Ende des Ukraine-Krieges – „Innerhalb der nächsten sechs Monate“ ++

Trump zettelt Machtkampf um Zinspolitik an

US-Präsident Donald Trump verschärft seinen Konflikt mit der US-Notenbank Federal Reserve. Auf seiner Plattform Truth Social kündigte er an, Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen. Als Begründung nannte er mögliche Unregelmäßigkeiten bei Hypothekenverträgen. Foto: IMAGO/MediaPunch Auf Truth Social postete Trump: „Ihr Verhalten zeugt von grober Fahrlässigkeit bei Finanzgeschäften, was Ihre Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit in Frage stellt“. Bereits Tage zuvor erklärte er auf Nachfrage eines Journalisten: „Ja, ich werde sie feuern, wenn sie nicht zurücktritt.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Cooks Entlassung könnte rechtlich angefochten werden, da ein Präsident Zentralbank-Mitglieder nur bei hinreichenden Gründen absetzen darf. Cook war wegen Krediten für Immobilien in die Kritik geraten, und ein Brief des Chefs der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde hatte die Vorwürfe an US-Justizministerin Pam Bondi übermittelt. Foto: IMAGO/UPI Photo Cook hatte erst im Mai 2022 ihren Posten angetreten, ihre Amtszeit wäre offiziell bis 2038 gelaufen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Seit Monaten verlangt Trump von der Fed, den Leitzins zu senken. Die Notenbank zögert jedoch wegen der Inflationsentwicklung, die auch durch Trumps Importzölle verstärkt wird. Seine Forderung, Fed-Chef Jerome Powell möge zurücktreten, blieb bisher ebenso erfolglos wie seine Drohungen, ihn abzusetzen. Foto: imago images/Xinhua Die Entlassung von Lisa Cook stellt jedoch eine klare Eskalation dar. Trump setzt alles daran, die Fed-Führung nach seinen Vorstellungen umzugestalten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Internationale Kritik ließ nicht lange auf sich warten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde warnte vor Trumps Eingriffen und betonte die Bedeutung unabhängiger Zentralbanken: „Wenn eine Zentralbank ihre Unabhängigkeit verliert, wird sie dysfunktional.“ Eine geschwächte Notenbank könne zu wirtschaftlicher Instabilität führen, erklärte Lagarde im Gespräch mit Fox News. Foto: IMAGO/Eibner Trumps Konfrontation mit der Fed wird somit nicht nur in den USA, sondern auch international mit großer Sorge beobachtet. Die politischen Spannungen zwischen Trump und der Fed dürften sich weiter zuspitzen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Mehr News: