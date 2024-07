Trump-Anhänger geraten erst in Panik – dann sehen sie plötzlich seine heroische Reaktion

Schüsse, Schreie, Schocksekunden: Es waren dramatische Momente bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in der Stadt Butler (Pennsylvania). Nur knapp entging der Politiker dem Tod. Eine Kugel traf sein rechtes Ohr. Geschossen hatte der 20-jährige Thomas Matthew Crooks.

Videos des Vorfalls kursieren nun im Netz. Für die Anhänger Trumps ist jetzt erst recht klar, dass ihr Kandidat von Gott auserwählt ist. Sie feiern ihn für die Reaktion, die er kurz nach dem Anschlag zeigte.

Dramatische Sekunden: Panik bei Trumps Anhängern – dann steht er auf

Auf den Videos hört man Schüsse, Trump fasst sich an sein Ohr, geht direkt in Deckung, ebenso die Anhänger hinter ihm. Sicherheitsbeamte eilen zum Politiker, geben ihm Deckung. Schreie aus dem Publikum sind zu hören. In den Gesichtern der Menschen auf der Tribüne sieht man Angst und Panik. Über eine Minute verharren die Leibwächter mit Trump am Boden. Niemand weiß, ob die Gefahr gebannt ist.

Auch wissen Trumps Anhänger nicht, ob er getroffen wurde. Ist er verletzt? Oder gar tot? Dann plötzlich helfen ihm die Sicherheitskräfte auf, umringen ihn – und Trump regt triumphierend die Faust in den Himmel, ruft offenbar „Fight“ („Kämpft!“). Jubel bricht aus in der Menge. Viele erheben ebenfalls ihre Fäuste und skandieren: „USA, USA!“, während die Leibwächter den Politiker von der Bühne begleiten. Eine Szene wie in einem Hollywood-Film!

Anhänger Trumps wie der Milliardär Elon Musk feiern die Geste des Politikers kurz nach dem Mordversuch. Ein Trump-Fan schreibt bewundernd auf X: „Kein Kriechen auf den Knien in Sicherheit. Der Mann steht auf, wendet sich der Menge zu und schreit ‚Kämpft!‘.“ Das Foto mit der ausgestreckten Hand dürfte in die Geschichte der USA eingehen und zu einem ikonischen Motiv werden. „Mit diesem Bild wird Trump die Wahl gewinnen“, schreiben nicht wenige so oder so ähnlich im Netz.

Trump von Gott auserwählt? Anhänger glauben an himmlisches Zeichen

Andere sind überzeugt vom göttlichen Beistand und schreiben im Netz Kommentare wie: „Gott hat Trump beschützt“, „Gott ist auf unserer Seite“, „Gott hat noch Größeres mit Trump vor“ oder auch „Gott hat Trumps Leben verschont!“

Für Joe Biden und die Demokraten könnte dieser Vorfall endgültig die Wahlniederlage bedeuten. Trump präsentiert sich als amerikanischer Held, der direkt wieder aufsteht und sich nicht einschüchtern lässt. Der 78-Jährige wirkt trotz der Ohrverletzung nun umso vitaler als der amtierende 81-jährige Präsident Biden.