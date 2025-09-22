Unmoralisches Angebot an Trump: Machthaber biedert sich an – unter pikanter Bedingung

US-Präsident Donald Trump konnte sein Versprechen eines schnellen Endes des Ukraine-Krieges unter seiner Regentschaft nicht erfüllen. Das Problem ist aber nicht nur die Eigensinnigkeit von Kreml-Chef Putin, sondern auch dessen Unterstützer. Ganz oben auf der Liste steht hier Nordkorea. Staatschef Kim Jong-un spricht jetzt von einer möglichen Annäherung an die USA – unter einer pikanten Bedingung. Welche das ist, erfährst du in dieser Fotostrecke.

US-Präsident Trump möchte den Ukraine-Krieg möglichst zügig beenden. Eine gute Beziehung zu Nordkorea, Putins wichtigstem Unterstützer, könnte hilfreich sein. Kim Jong-un hat den USA erste Gespräche angeboten. Foto: IMAGO/Panthermedia; Avalon.red Während einer Parlamentsrede signalisierte der Nordkoreanische Machthaber grundsätzliche Gesprächsbereitschaft. Er habe „gute Erinnerungen an Trump“. Die Bedingung für eine Annäherung ist jedoch pikant. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Washington müsse nämlich seine Forderung nach einem Atomwaffen-Verzicht aufgeben. „Wenn die Vereinigten Staaten ihre wahnhafte Besessenheit von der Denuklearisierung aufgeben und sich, als Anerkennung der Realität, wirklich eine friedliche Koexistenz mit uns wünschen, dann gibt es keinen Grund, warum wir diesem Wunsch nicht nachkommen sollten“, so Kim Jong-un. Zuerst hat ntv berichtet. Foto: imago/UPI Photo Er betonte zugleich, dass sein Land keinesfalls auf Atomwaffen verzichten werde und sich durch Sanktionen nicht einschüchtern lasse. Kim erklärte: „Die Welt weiß sehr gut, was die USA tun, nachdem sie andere gezwungen haben, ihr Atomprogramm aufzugeben und abzurüsten.“ Foto: IMAGO/Anadolu Agency Im August erklärte Trump vor Journalisten im Weißen Haus, er habe eine „großartige Beziehung“ zu Kim und wolle ihn noch in diesem Jahr treffen. Die US-Regierung verfolgt weiterhin das Ziel, Nordkorea nuklear vollständig zu entwaffnen. Wegen seines Atomprogramms unterliegt das Land strengen UN- und zusätzlichen US-Sanktionen. Experten vermuten, dass Pjöngjang bereits Atomwaffen besitzt. Foto: IMAGO/Avalon.red

Weitere Nachrichten: