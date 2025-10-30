Trump: Wegen China und Putin – US-Präsident kündigt sofortige Atomwaffentests an

US-Präsident Donald Trump hat überraschend die Wiederaufnahme von Atomwaffentests angekündigt. Seit 1992 haben die USA solche Tests nicht mehr durchgeführt, doch Trump sieht sie als Reaktion auf internationale Entwicklungen. Seine Entscheidung stößt bereits auf weltweite Aufmerksamkeit und Kritik.

Trump kündigt neue US-Atomwaffentests an

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Onlineplattform Truth Social überraschend die Wiederaufnahme von US-Atomwaffentests angekündigt. „Wegen der Testprogramme anderer Länder habe ich das Kriegsministerium angewiesen, auf gleicher Basis mit dem Testen unserer Atomwaffen zu beginnen“, schrieb Trump am Donnerstag auf der Plattform Truth Social. Erst kürzlich hatte Trump das Verteidigungsministerium in „Kriegsministerium“ umbenannt, was von vielen als bewusst martialische Rhetorik gewertet wird. Bisher blieb allerdings unklar, welche Waffen getestet werden sollen und wie diese Tests konkret aussehen könnten.

Die Ankündigung Trumps kommt kurz vor einem geplanten Treffen in Südkorea mit Chinas Präsidenten Xi Jinping. China gehört zu den neun Ländern, die über Atomwaffen verfügen, darunter auch Russland, Frankreich und Großbritannien. Laut dem Friedensforschungsinstitut Sipri zählen außerdem Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel zu den Atommächten. Trumps Entscheidung, Atomwaffen zu testen, wird von Experten als Kurswechsel gewertet, da die USA seit 1992 keine solchen Tests mehr durchgeführt haben.

Trumps Reaktion auf russische Tests

Die Ankündigung Trumps folgt auf neue Provokationen von Russlands Präsident Wladimir Putin. Am Mittwoch erklärte Putin, Russland habe die Atomwaffenfähige Unterwasserdrohne „Poseidon“ getestet, die mit einem Atomantrieb versehen ist. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass soll diese Drohne jeden Kontinent der Welt erreichen können. Putin bezeichnete die „Poseidon“ als unaufhaltbar, da sie aufgrund ihrer Geschwindigkeit nicht abgefangen werden könne.

Trumps Ankündigung könnte eine bewusste Demonstration der Macht sein, insbesondere nachdem Russland und China ihre militärischen Fähigkeiten zuletzt öffentlich hervorgehoben haben. Atomwaffentests liefern wichtige technische Daten über die Funktionsweise neuer sowie älterer Kampfmittel.

Doch die Entscheidung, nach drei Jahrzehnten der Pause solche Tests wieder aufzunehmen, wird weltweit mit Sorge betrachtet. Russland und China könnten dies als direkte Provokation werten, was die ohnehin angespannte geopolitische Lage weiter verschärfen würde.