Präsident mit deutlicher Warnung an Trump: „10 bis 20 Atombomben pro Jahr“

Am Montag (25. August) hat Donald Trump seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee im Weißen Haus empfangen. Neben der bilateralen Beziehung rückte schnell ein schwelender Konflikt in den Vordergrund, welcher zu eskalieren droht. Der Gast sprach dabei eine unmissverständliche Warnung aus. Worum es geht, erfährst du in dieser Bildergalerie.
Das könnte dich auch interessieren: Mitten im Krieg: Führer schließt Verhandlungen unter Trump aus – „Abscheuliche Forderungen“ +++ Trump-Truppen unterstützen Südkorea Donald Trump möchte den Krieg in der Ukraine auf diplomatischem Weg beenden. Mitten in diese Bemühungen grätscht ein Konflikt in Ostasien, der zu eskalieren droht. Foto: IMAGO/Ukrinform; ZUMA Press Wire Konkret geht es um den Konflikt zwischen Südkorea und Nordkorea. Formal befinden sich die Nationen nach wie vor im Krieg, da der Koreakrieg (1950-1953) nur mit einem Waffenstillstand, aber nicht mit einer Friedenserklärung beendet wurde. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Bei einem Besuch im Weißen Haus hat Südkoreas Präsident Lee seinen Amtskollegen Trump jetzt vor der von Nordkorea ausgehenden Gefahr gewarnt. „Eine Interkontinentalrakete, welche die USA erreichen kann, ist fast fertig entwickelt“, so Lee. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Weiter heißt es: „Sie bauen weiterhin Kapazitäten, um etwa zehn bis 20 Atombomben pro Jahr zu produzieren. Wir haben uns bemüht, Nordkorea abzuschrecken und Sanktionen zu verhängen, aber das Ergebnis ist, dass Nordkorea sein Atomprogramm weiter vorantreibt.“ Demnach sei die Zahl der Atomwaffen in den letzten „drei bis vier Jahren gestiegen“. Foto: IMAGO/Zoonar Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI besitzt Nordkorea inzwischen rund 50 fertig montierte Atomsprengköpfe und genügend spaltbares Material, um bis zu 40 zusätzliche Waffen herzustellen. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Die USA stehen auch unter Trump an der Seite von Südkorea. Die USA haben zehntausende Soldaten in Südkorea stationiert, unter anderem zum Schutz der Nation. Foto: IMAGO/ABACAPRESS