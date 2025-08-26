Präsident mit deutlicher Warnung an Trump: „10 bis 20 Atombomben pro Jahr“

Am Montag (25. August) hat Donald Trump seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee im Weißen Haus empfangen. Neben der bilateralen Beziehung rückte schnell ein schwelender Konflikt in den Vordergrund, welcher zu eskalieren droht. Der Gast sprach dabei eine unmissverständliche Warnung aus. Worum es geht, erfährst du in dieser Bildergalerie.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Mitten im Krieg: Führer schließt Verhandlungen unter Trump aus – „Abscheuliche Forderungen“ +++

Trump-Truppen unterstützen Südkorea